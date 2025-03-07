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Сальдо прокомментировал слова лидеров ЕС о поддержке Украины - РИА Новости, 07.03.2025
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16:58 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003684581.html
Сальдо прокомментировал слова лидеров ЕС о поддержке Украины
Сальдо прокомментировал слова лидеров ЕС о поддержке Украины - РИА Новости, 07.03.2025
Сальдо прокомментировал слова лидеров ЕС о поддержке Украины
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал заявление о поддержке Украины странами Европы громкими словами на публику. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:58:00+03:00
2025-03-07T16:58:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал заявление о поддержке Украины странами Европы громкими словами на публику. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27 лидеров государств-членов сообщества. Кроме того, агентство Франс Пресс передавало, что лидеры стран ЕС согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для "перевооружения Европы". "Европейская поддержка на фоне конфликта президента США Дональда Трампа и диктатора Зеленского ограничилась бодрящими постами солидарности в социальных сетях. У ЕС просто нет выбора. Всё, что сейчас может сделать Европа, это попытаться примирить Трампа и Зеленского, фактически заставив последнего пойти на уступки. Остальное — громкие слова на публику", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, все последние 70 лет европейцы предпочитали не вкладываться в собственную оборону, доверяясь американцам. "До поры до времени получалось здорово. Они тратят деньги куда угодно, только не на армию, а США тратят деньги на всё, в том числе на защиту Европы. А теперь, когда американцам надоело платить за банкет, выяснилось, что Европейский союз крайне слаб в военном отношении. Чтобы нарастить собственное военно-промышленное производство, ЕС понадобится много времени и денег. С финансами особенно большие проблемы, санкции против России ударили и по самим европейцам", - сказал Сальдо. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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В мире, Россия, США, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Украина
Сальдо прокомментировал слова лидеров ЕС о поддержке Украины

Сальдо назвал заявления ЕС о поддержке Украины громкими словами на публику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал заявление о поддержке Украины странами Европы громкими словами на публику.
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, следует из итогового документа саммита в Брюсселе, поддержанного 26 из 27 лидеров государств-членов сообщества. Кроме того, агентство Франс Пресс передавало, что лидеры стран ЕС согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для "перевооружения Европы".
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Сальдо назвал предложение Киева по редкоземельным металлам аферой
16 февраля, 08:24
«
"Европейская поддержка на фоне конфликта президента США Дональда Трампа и диктатора Зеленского ограничилась бодрящими постами солидарности в социальных сетях. У ЕС просто нет выбора. Всё, что сейчас может сделать Европа, это попытаться примирить Трампа и Зеленского, фактически заставив последнего пойти на уступки. Остальное — громкие слова на публику", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, все последние 70 лет европейцы предпочитали не вкладываться в собственную оборону, доверяясь американцам.
«
"До поры до времени получалось здорово. Они тратят деньги куда угодно, только не на армию, а США тратят деньги на всё, в том числе на защиту Европы. А теперь, когда американцам надоело платить за банкет, выяснилось, что Европейский союз крайне слаб в военном отношении. Чтобы нарастить собственное военно-промышленное производство, ЕС понадобится много времени и денег. С финансами особенно большие проблемы, санкции против России ударили и по самим европейцам", - сказал Сальдо.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Орбан рассказал, зачем лидеры ЕС задавали Зеленскому вопросы на саммите
6 марта, 22:30
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Сальдо прокомментировал слова Зеленского о дипломатическом решении
7 декабря 2024, 10:07
 
В миреРоссияСШАЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоДональд ТрампЕвросоюзНАТОУкраина
 
 
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