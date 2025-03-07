https://ria.ru/20250307/ukraina-2003642375.html

Посол России назвал развертывание британских баз на Украине неприемлемым

Посол России назвал развертывание британских баз на Украине неприемлемым - РИА Новости, 07.03.2025

Посол России назвал развертывание британских баз на Украине неприемлемым

Возможное создание военных баз Великобритании на Украине неприемлемо для Москвы, поскольку это будет означать развертывание натовской инфраструктуры, заявил... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:19:00+03:00

2025-03-07T15:19:00+03:00

2025-03-07T17:34:00+03:00

в мире

украина

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андрей келин

посольство россии в великобритании

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Возможное создание военных баз Великобритании на Украине неприемлемо для Москвы, поскольку это будет означать развертывание натовской инфраструктуры, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.Он рассказал о планах Британии создать коалицию желающих в поддержку Киева, которая теоретически предполагала бы отправку военных на Украину после завершения военных действий."Придется создавать базы там, об этом Лондон давно мечтает, о создании двух баз морских, притом одна - на Азовском море, другая - на Черном море. Об этом речь шла весьма давно. Всё это нам совершенно неприемлемо, поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24".

https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html

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в мире, украина, россия, андрей келин, посольство россии в великобритании