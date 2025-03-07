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Посол России назвал развертывание британских баз на Украине неприемлемым - РИА Новости, 07.03.2025
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15:19 07.03.2025 (обновлено: 17:34 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003642375.html
Посол России назвал развертывание британских баз на Украине неприемлемым
Посол России назвал развертывание британских баз на Украине неприемлемым - РИА Новости, 07.03.2025
Посол России назвал развертывание британских баз на Украине неприемлемым
Возможное создание военных баз Великобритании на Украине неприемлемо для Москвы, поскольку это будет означать развертывание натовской инфраструктуры, заявил... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:19:00+03:00
2025-03-07T17:34:00+03:00
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украина
россия
андрей келин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Возможное создание военных баз Великобритании на Украине неприемлемо для Москвы, поскольку это будет означать развертывание натовской инфраструктуры, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.Он рассказал о планах Британии создать коалицию желающих в поддержку Киева, которая теоретически предполагала бы отправку военных на Украину после завершения военных действий."Придется создавать базы там, об этом Лондон давно мечтает, о создании двух баз морских, притом одна - на Азовском море, другая - на Черном море. Об этом речь шла весьма давно. Всё это нам совершенно неприемлемо, поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24".
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в мире, украина, россия, андрей келин, посольство россии в великобритании
В мире, Украина, Россия, Андрей Келин, Посольство России в Великобритании
Посол России назвал развертывание британских баз на Украине неприемлемым

Посол в Лондоне Келин назвал создание британских баз на Украине неприемлемым

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Возможное создание военных баз Великобритании на Украине неприемлемо для Москвы, поскольку это будет означать развертывание натовской инфраструктуры, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Он рассказал о планах Британии создать коалицию желающих в поддержку Киева, которая теоретически предполагала бы отправку военных на Украину после завершения военных действий.
"Придется создавать базы там, об этом Лондон давно мечтает, о создании двух баз морских, притом одна - на Азовском море, другая - на Черном море. Об этом речь шла весьма давно. Всё это нам совершенно неприемлемо, поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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В миреУкраинаРоссияАндрей КелинПосольство России в Великобритании
 
 
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