https://ria.ru/20250307/ukraina-2003633157.html

Трамп относится к Украине как к пешке, пишет NYT

Трамп относится к Украине как к пешке, пишет NYT - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп относится к Украине как к пешке, пишет NYT

Президент США Дональд Трамп относится к Украине как к пешке, считает колумнист газеты New York Times Фара Стокман. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:39:00+03:00

2025-03-07T14:39:00+03:00

2025-03-07T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп относится к Украине как к пешке, считает колумнист газеты New York Times Фара Стокман. "Для Трампа Америка - великая держава, на которую Россия не осмелится напасть, а Украина - всего лишь пешка, которой можно пожертвовать", - говорится в ее статье. Также Стокман пишет, что США пока не знают, как эффективно противостоять гиперзвуковым ракетам России и Китая. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин