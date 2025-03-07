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В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 07.03.2025 (обновлено: 14:39 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003631573.html
В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО
В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО - РИА Новости, 07.03.2025
В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО
У Украины практически нет собственных зенитных ракет, ее воздушное пространство может остаться без защиты через полгода, заявил командир украинского... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:34:00+03:00
2025-03-07T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. У Украины практически нет собственных зенитных ракет, ее воздушное пространство может остаться без защиты через полгода, заявил командир украинского подразделения ПВО Алексей Коваленко на фоне прекращения США военной помощи Киеву. Во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, на данный момент только американские системы Patriot могут перехватывать российские баллистические ракеты, соответственно, прекращение ремонта и обслуживания этих комплексов, а также поставок боеприпасов к ним создадут проблемы для ВСУ. "У нас практически нет собственных зенитных ракет", - заявил Коваленко в интервью Monde. По его словам, воздушное пространство Украины может остаться без защиты через шесть месяцев. Тогда, считает украинский военный, ситуация будет хуже, чем в начале конфликта, возрастет число потерь в ВСУ. Он также посетовал на то, что с прошлого года многие военные из подразделений ПВО были отправлены на фронт. Коваленко выразил надежду, что Киев сможет наладить производство собственных дронов, но указал на то, что этому мешает, в частности, коррупция на Украине. По его мнению, президент США Дональд Трамп, принявший решение о прекращении военной помощи, больше не является союзником Украины. "Только американский народ им (союзником - ред.) является", - добавил Коваленко. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003580900.html
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украина, сша, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Вооруженные силы Украины
В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО

Командир ВСУ Коваленко: воздушное пространство Украины может остаться без защиты

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. У Украины практически нет собственных зенитных ракет, ее воздушное пространство может остаться без защиты через полгода, заявил командир украинского подразделения ПВО Алексей Коваленко на фоне прекращения США военной помощи Киеву.
Во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, на данный момент только американские системы Patriot могут перехватывать российские баллистические ракеты, соответственно, прекращение ремонта и обслуживания этих комплексов, а также поставок боеприпасов к ним создадут проблемы для ВСУ.
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"У нас практически нет собственных зенитных ракет", - заявил Коваленко в интервью Monde. По его словам, воздушное пространство Украины может остаться без защиты через шесть месяцев. Тогда, считает украинский военный, ситуация будет хуже, чем в начале конфликта, возрастет число потерь в ВСУ.
Он также посетовал на то, что с прошлого года многие военные из подразделений ПВО были отправлены на фронт. Коваленко выразил надежду, что Киев сможет наладить производство собственных дронов, но указал на то, что этому мешает, в частности, коррупция на Украине.
По его мнению, президент США Дональд Трамп, принявший решение о прекращении военной помощи, больше не является союзником Украины.
"Только американский народ им (союзником - ред.) является", - добавил Коваленко.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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