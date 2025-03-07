https://ria.ru/20250307/ukraina-2003631573.html

В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО

В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО - РИА Новости, 07.03.2025

В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО

У Украины практически нет собственных зенитных ракет, ее воздушное пространство может остаться без защиты через полгода, заявил командир украинского... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:34:00+03:00

2025-03-07T14:34:00+03:00

2025-03-07T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. У Украины практически нет собственных зенитных ракет, ее воздушное пространство может остаться без защиты через полгода, заявил командир украинского подразделения ПВО Алексей Коваленко на фоне прекращения США военной помощи Киеву. Во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приостановка военной помощи США создает риски для украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, на данный момент только американские системы Patriot могут перехватывать российские баллистические ракеты, соответственно, прекращение ремонта и обслуживания этих комплексов, а также поставок боеприпасов к ним создадут проблемы для ВСУ. "У нас практически нет собственных зенитных ракет", - заявил Коваленко в интервью Monde. По его словам, воздушное пространство Украины может остаться без защиты через шесть месяцев. Тогда, считает украинский военный, ситуация будет хуже, чем в начале конфликта, возрастет число потерь в ВСУ. Он также посетовал на то, что с прошлого года многие военные из подразделений ПВО были отправлены на фронт. Коваленко выразил надежду, что Киев сможет наладить производство собственных дронов, но указал на то, что этому мешает, в частности, коррупция на Украине. По его мнению, президент США Дональд Трамп, принявший решение о прекращении военной помощи, больше не является союзником Украины. "Только американский народ им (союзником - ред.) является", - добавил Коваленко. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

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украина, сша, в мире, вооруженные силы украины