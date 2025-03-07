Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003627668.html
Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink
Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink - РИА Новости, 07.03.2025
Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink
Киев, помимо европейских поставщиков спутниковой связи, рассматривает возможность создания сети антенн, модемов и кабелей на земле для обеспечения связи на... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:17:00+03:00
2025-03-07T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
илон маск
вооруженные силы украины
сша
starlink
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/70/1555477056_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_d878c4963648d50f85e3913aba429858.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киев, помимо европейских поставщиков спутниковой связи, рассматривает возможность создания сети антенн, модемов и кабелей на земле для обеспечения связи на случай отключения сети спутникового интернета Starlink на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников и военных. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опроверг эту информацию. "Украина рассматривает переход к европейским спутниковым провайдерам, а также создание сети антенн, модемов и кабелей на земле", - приводит агентство данные источников. При этом они отмечают, что альтернативы имеют недостатки, и Украина не может позволить себе задержек в обеспечении связи, если потеряет доступ к Starlink. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила ранее, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250306/starlink-2003416265.html
https://ria.ru/20250306/smi-2003351844.html
https://ria.ru/20250306/smi-2003344881.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/70/1555477056_0:6:1280:966_1920x0_80_0_0_d0955ad210397a2a32e1f2e552c698fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, илон маск, вооруженные силы украины, сша, starlink
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, США, Starlink
Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink

Bloomberg: Киев может развернуть антенны и кабели на случай отключения Starlink

© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryСпутники системы Starlink
Спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory
Спутники системы Starlink. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киев, помимо европейских поставщиков спутниковой связи, рассматривает возможность создания сети антенн, модемов и кабелей на земле для обеспечения связи на случай отключения сети спутникового интернета Starlink на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников и военных.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опроверг эту информацию.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Украинские спецслужбы в Харьковской области готовят альтернативу Starlink
Вчера, 15:16
"Украина рассматривает переход к европейским спутниковым провайдерам, а также создание сети антенн, модемов и кабелей на земле", - приводит агентство данные источников.
При этом они отмечают, что альтернативы имеют недостатки, и Украина не может позволить себе задержек в обеспечении связи, если потеряет доступ к Starlink.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink.
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
СМИ: отключение Starlink на Украине не понравится Польше
Вчера, 10:24
Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила ранее, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаИлон МаскВооруженные силы УкраиныСШАStarlink
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала