https://ria.ru/20250307/ukraina-2003627668.html

Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink

Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink - РИА Новости, 07.03.2025

Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink

Киев, помимо европейских поставщиков спутниковой связи, рассматривает возможность создания сети антенн, модемов и кабелей на земле для обеспечения связи на... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:17:00+03:00

2025-03-07T14:17:00+03:00

2025-03-07T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киев, помимо европейских поставщиков спутниковой связи, рассматривает возможность создания сети антенн, модемов и кабелей на земле для обеспечения связи на случай отключения сети спутникового интернета Starlink на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников и военных. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опроверг эту информацию. "Украина рассматривает переход к европейским спутниковым провайдерам, а также создание сети антенн, модемов и кабелей на земле", - приводит агентство данные источников. При этом они отмечают, что альтернативы имеют недостатки, и Украина не может позволить себе задержек в обеспечении связи, если потеряет доступ к Starlink. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила ранее, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/starlink-2003416265.html

https://ria.ru/20250306/smi-2003351844.html

https://ria.ru/20250306/smi-2003344881.html

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в мире, технологии, украина, илон маск, вооруженные силы украины, сша, starlink