Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink
Bloomberg: Киев может развернуть антенны и кабели на случай отключения Starlink
Спутники системы Starlink. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киев, помимо европейских поставщиков спутниковой связи, рассматривает возможность создания сети антенн, модемов и кабелей на земле для обеспечения связи на случай отключения сети спутникового интернета Starlink на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников и военных.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск опроверг эту информацию.
"Украина рассматривает переход к европейским спутниковым провайдерам, а также создание сети антенн, модемов и кабелей на земле", - приводит агентство данные источников.
При этом они отмечают, что альтернативы имеют недостатки, и Украина не может позволить себе задержек в обеспечении связи, если потеряет доступ к Starlink.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink.
Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила ранее, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.