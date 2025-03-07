В США словами об "Искандере" описали ситуацию для ВСУ
NI: Украина не сможет противостоять ударам "Искандера" без помощи от США
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут противостоять ударам "Искандера" без американской помощи, пишет The National Interest.
"Поскольку украинская ПВО истощена без поставок из США, аналитики предвидят в ближайшие месяцы новые атаки <...> — и в результате них погибнет больше украинских военных и иностранных инструкторов", — говорится в публикации.
"Поскольку украинская ПВО истощена без поставок из США, аналитики предвидят в ближайшие месяцы новые атаки <...> — и в результате них погибнет больше украинских военных и иностранных инструкторов", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что украинская армия слабеет с каждым днем из-за нехватки военных поставок, высоких потерь и политической неопределенности в Киеве.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.