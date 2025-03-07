https://ria.ru/20250307/ukraina-2003615074.html

В США словами об "Искандере" описали ситуацию для ВСУ

В США словами об "Искандере" описали ситуацию для ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025

В США словами об "Искандере" описали ситуацию для ВСУ

ВСУ не смогут противостоять ударам "Искандера" без американской помощи, пишет The National Interest. "Поскольку украинская ПВО истощена без поставок из США,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:29:00+03:00

2025-03-07T13:29:00+03:00

2025-03-07T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут противостоять ударам "Искандера" без американской помощи, пишет The National Interest. "Поскольку украинская ПВО истощена без поставок из США, аналитики предвидят в ближайшие месяцы новые атаки <...> — и в результате них погибнет больше украинских военных и иностранных инструкторов", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинская армия слабеет с каждым днем из-за нехватки военных поставок, высоких потерь и политической неопределенности в Киеве. На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html

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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, россия