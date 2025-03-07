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Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 07.03.2025 (обновлено: 13:19 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003608253.html
Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле
Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2025
Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле
Достижение целей политико-дипломатическими методами является для РФ приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена, заявил РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:07:00+03:00
2025-03-07T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дмитрий песков
дональд трамп
безопасность
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Достижение целей политико-дипломатическими методами является для РФ приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с позицией президента США Дональда Трампа, который заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, потому что у них якобы нет выбора.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Безопасность
Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле

Песков: в условиях, когда Украина отказывается от диалога, СВО продолжится

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Достижение целей политико-дипломатическими методами является для РФ приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с позицией президента США Дональда Трампа, который заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, потому что у них якобы нет выбора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковДональд ТрампБезопасность
 
 
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