https://ria.ru/20250307/ukraina-2003608253.html

Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле

Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2025

Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле

Достижение целей политико-дипломатическими методами является для РФ приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена, заявил РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:07:00+03:00

2025-03-07T13:07:00+03:00

2025-03-07T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Достижение целей политико-дипломатическими методами является для РФ приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с позицией президента США Дональда Трампа, который заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, потому что у них якобы нет выбора.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп, безопасность