https://ria.ru/20250307/ukraina-2003608253.html
Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле
Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2025
Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле
Достижение целей политико-дипломатическими методами является для РФ приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена, заявил РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:07:00+03:00
2025-03-07T13:07:00+03:00
2025-03-07T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дмитрий песков
дональд трамп
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_08a688d91ecaa819baafcaee3acfe3b8.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Достижение целей политико-дипломатическими методами является для РФ приоритетом, но в условиях, когда Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с позицией президента США Дональда Трампа, который заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, потому что у них якобы нет выбора.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_332a1e1a61b37e85511d8a76021aa406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Безопасность
Пока Украина запрещает переговоры, СВО будет продолжаться, заявили в Кремле
Песков: в условиях, когда Украина отказывается от диалога, СВО продолжится