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ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2025
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12:18 07.03.2025 (обновлено: 12:26 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003594583.html
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2025
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:18:00+03:00
2025-03-07T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Цель удара достигнута, все объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам, работающим на ВПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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