"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС
Politico: на саммите ЕС было гробовое молчание после вопроса о поддержке Украины
© Getty Images / Thierry MonasseВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© Getty Images / Thierry Monasse
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На саммите ЕС возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины без помощи США, пишет Politico.
Отмечается, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли ЕС заменить сокращение помощи США и разведывательной информации.
Отмечается, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли ЕС заменить сокращение помощи США и разведывательной информации.
"Ответом было гробовое молчание", — говорится в публикации.
Прекращение военной поддержки со стороны США оставляет зияющую брешь в способности союзников поддерживать Украину, особенно когда речь заходит о разведданных и информации о наведении высокоточного оружия, пишет Politico.
В четверг в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
Прекращение военной поддержки со стороны США оставляет зияющую брешь в способности союзников поддерживать Украину, особенно когда речь заходит о разведданных и информации о наведении высокоточного оружия, пишет Politico.
В четверг в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.