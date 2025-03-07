https://ria.ru/20250307/ukraina-2003580900.html

"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС

"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС - РИА Новости, 07.03.2025

"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС

На саммите ЕС возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины без помощи США, пишет Politico. Отмечается, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:37:00+03:00

2025-03-07T11:37:00+03:00

2025-03-07T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На саммите ЕС возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины без помощи США, пишет Politico. Отмечается, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли ЕС заменить сокращение помощи США и разведывательной информации. "Ответом было гробовое молчание", — говорится в публикации. Прекращение военной поддержки со стороны США оставляет зияющую брешь в способности союзников поддерживать Украину, особенно когда речь заходит о разведданных и информации о наведении высокоточного оружия, пишет Politico. В четверг в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.

https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html

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в мире, украина, евросоюз, сша