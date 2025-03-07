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"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 07.03.2025 (обновлено: 15:02 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003580900.html
"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС
"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС - РИА Новости, 07.03.2025
"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС
На саммите ЕС возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины без помощи США, пишет Politico. Отмечается, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:37:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
сша
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На саммите ЕС возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины без помощи США, пишет Politico. Отмечается, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли ЕС заменить сокращение помощи США и разведывательной информации. "Ответом было гробовое молчание", — говорится в публикации. Прекращение военной поддержки со стороны США оставляет зияющую брешь в способности союзников поддерживать Украину, особенно когда речь заходит о разведданных и информации о наведении высокоточного оружия, пишет Politico. В четверг в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html
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в мире, украина, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, США
"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС

Politico: на саммите ЕС было гробовое молчание после вопроса о поддержке Украины

© Getty Images / Thierry MonasseВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На саммите ЕС возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины без помощи США, пишет Politico.

Отмечается, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли ЕС заменить сокращение помощи США и разведывательной информации.
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"Ответом было гробовое молчание", — говорится в публикации.

Прекращение военной поддержки со стороны США оставляет зияющую брешь в способности союзников поддерживать Украину, особенно когда речь заходит о разведданных и информации о наведении высокоточного оружия, пишет Politico.

В четверг в Брюсселе прошел внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
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