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В Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК
В Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК - РИА Новости, 07.03.2025
В Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК
Украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает, что уже шестой его энергетический объект поражен в результате обстрелов в Одесской области на юге Украины за последние РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:22:00+03:00
2025-03-07T11:22:00+03:00
2025-03-07T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает, что уже шестой его энергетический объект поражен в результате обстрелов в Одесской области на юге Украины за последние две с половиной недели. В оперативном командовании ВСУ, отвечающем за южное направление, ранее сообщали о повреждении энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы. Украинское издание "Страна.ua" в ночь на пятницу сообщало о взрывах в городе. "Одесская область… поврежден уже шестой энергообъект ДТЭК… За последние 2,5 недели это уже шестая атака", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Там уточнили, что энергетики приступили к ремонту оборудования на объекте. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесская область, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК
В Одесской области поврежден шестой энергетический объект ДТЭК