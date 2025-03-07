Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп
Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп и Рубио
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Европе утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс часто придерживается более жесткой линии по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров по урегулированию разногласий между президентом США и Владимиром Зеленским и подписанию сделки с Киевом по ресурсам.
"Вице-президент часто придерживался более жесткой линии, чем президент", - сообщает агентство со ссылкой на чиновников.
Как отмечается, подход Вэнса контрастирует с тем, какой линии придерживаются госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
По утверждению чиновников, все они занимали "более умеренные" позиции.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
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