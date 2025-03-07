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Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003577129.html
Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп
Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп - РИА Новости, 07.03.2025
Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп
В Европе утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс часто придерживается более жесткой линии по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп, передает... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:14:00+03:00
2025-03-07T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Европе утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс часто придерживается более жесткой линии по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров по урегулированию разногласий между президентом США и Владимиром Зеленским и подписанию сделки с Киевом по ресурсам. "Вице-президент часто придерживался более жесткой линии, чем президент", - сообщает агентство со ссылкой на чиновников. Как отмечается, подход Вэнса контрастирует с тем, какой линии придерживаются госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По утверждению чиновников, все они занимали "более умеренные" позиции. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, джеймс дэвид вэнс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, Джеймс Дэвид Вэнс
Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп

Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп и Рубио

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Европе утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс часто придерживается более жесткой линии по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров по урегулированию разногласий между президентом США и Владимиром Зеленским и подписанию сделки с Киевом по ресурсам.
"Вице-президент часто придерживался более жесткой линии, чем президент", - сообщает агентство со ссылкой на чиновников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает
08:00
Как отмечается, подход Вэнса контрастирует с тем, какой линии придерживаются госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
По утверждению чиновников, все они занимали "более умеренные" позиции.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
5 марта, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко РубиоДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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