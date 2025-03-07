https://ria.ru/20250307/ukraina-2003577129.html

Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп

Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп - РИА Новости, 07.03.2025

Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп

В Европе утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс часто придерживается более жесткой линии по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп, передает... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:14:00+03:00

2025-03-07T11:14:00+03:00

2025-03-07T11:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_bb4f3f087cc12027cfd6827199e6b08e.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Европе утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс часто придерживается более жесткой линии по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров по урегулированию разногласий между президентом США и Владимиром Зеленским и подписанию сделки с Киевом по ресурсам. "Вице-президент часто придерживался более жесткой линии, чем президент", - сообщает агентство со ссылкой на чиновников. Как отмечается, подход Вэнса контрастирует с тем, какой линии придерживаются госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По утверждению чиновников, все они занимали "более умеренные" позиции. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".

https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, джеймс дэвид вэнс