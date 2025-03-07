ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан
Орбан: ЕС пересмотрит планы по поддержке Киева, когда подсчитает расходы на нее
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 мар — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время пересмотрит планы по поддержке Киева и утвержденные 26 странами сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает возможные расходы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
В четверг Будапешт единственный из членов ЕС не поддержал итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Киева в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой помощи.
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"Пока выглядит так, что это я наложил вето. <...> Но это вопрос нескольких недель, они (страны ЕС. — Прим. ред.) вернутся, и выяснится, что на эти цели денег нет", — подчеркнул премьер.
По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона человек, а также поддержание функционирования украинского государства с учетом, что ЕС выплачивает там зарплаты и пенсии. При этом Евросоюзу требуются миллиарды евро на перевооружение самой Европы и возможное вступление Киева в сообщество.
"Сейчас они считают. И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе это позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным", — сказал Орбан.
Венгерский премьер добавил, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС — их невозможно было бы реализовать даже с участием США. По его мнению, вопрос о помощи Украине придется пересмотреть.