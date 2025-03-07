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ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 07.03.2025 (обновлено: 14:52 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003574323.html
ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан
ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан - РИА Новости, 07.03.2025
ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан
Евросоюз в ближайшее время пересмотрит планы по поддержке Киева и утвержденные 26 странами сообщества представления об украинском будущем после того, как... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:55:00+03:00
2025-03-07T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 7 мар — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время пересмотрит планы по поддержке Киева и утвержденные 26 странами сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает возможные расходы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Пока выглядит так, что это я наложил вето. &lt;...&gt; Но это вопрос нескольких недель, они (страны ЕС. — Прим. ред.) вернутся, и выяснится, что на эти цели денег нет", — подчеркнул премьер.По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона человек, а также поддержание функционирования украинского государства с учетом, что ЕС выплачивает там зарплаты и пенсии. При этом Евросоюзу требуются миллиарды евро на перевооружение самой Европы и возможное вступление Киева в сообщество."Сейчас они считают. И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе это позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным", — сказал Орбан.Венгерский премьер добавил, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС — их невозможно было бы реализовать даже с участием США. По его мнению, вопрос о помощи Украине придется пересмотреть.
https://ria.ru/20250228/orban-2002146181.html
https://ria.ru/20250307/orban-2003527677.html
https://ria.ru/20250303/vengrija-2002717537.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз, Киев
ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан

Орбан: ЕС пересмотрит планы по поддержке Киева, когда подсчитает расходы на нее

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 мар — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время пересмотрит планы по поддержке Киева и утвержденные 26 странами сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает возможные расходы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

В четверг Будапешт единственный из членов ЕС не поддержал итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Киева в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой помощи.

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"Пока выглядит так, что это я наложил вето. <...> Но это вопрос нескольких недель, они (страны ЕС. — Прим. ред.) вернутся, и выяснится, что на эти цели денег нет", — подчеркнул премьер.
По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона человек, а также поддержание функционирования украинского государства с учетом, что ЕС выплачивает там зарплаты и пенсии. При этом Евросоюзу требуются миллиарды евро на перевооружение самой Европы и возможное вступление Киева в сообщество.
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"Сейчас они считают. И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе это позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным", — сказал Орбан.
Венгерский премьер добавил, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС — их невозможно было бы реализовать даже с участием США. По его мнению, вопрос о помощи Украине придется пересмотреть.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюзКиев
 
 
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