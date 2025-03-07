https://ria.ru/20250307/ukraina-2003574323.html

ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан

ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан - РИА Новости, 07.03.2025

ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины, считает Орбан

Евросоюз в ближайшее время пересмотрит планы по поддержке Киева и утвержденные 26 странами сообщества представления об украинском будущем после того, как... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:55:00+03:00

2025-03-07T10:55:00+03:00

2025-03-07T14:52:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 7 мар — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время пересмотрит планы по поддержке Киева и утвержденные 26 странами сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает возможные расходы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Пока выглядит так, что это я наложил вето. <...> Но это вопрос нескольких недель, они (страны ЕС. — Прим. ред.) вернутся, и выяснится, что на эти цели денег нет", — подчеркнул премьер.По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона человек, а также поддержание функционирования украинского государства с учетом, что ЕС выплачивает там зарплаты и пенсии. При этом Евросоюзу требуются миллиарды евро на перевооружение самой Европы и возможное вступление Киева в сообщество."Сейчас они считают. И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе это позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным", — сказал Орбан.Венгерский премьер добавил, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС — их невозможно было бы реализовать даже с участием США. По его мнению, вопрос о помощи Украине придется пересмотреть.

https://ria.ru/20250228/orban-2002146181.html

https://ria.ru/20250307/orban-2003527677.html

https://ria.ru/20250303/vengrija-2002717537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, киев