https://ria.ru/20250307/ukraina-2003550524.html
В Черниговской области поврежден производственный объект
В Черниговской области поврежден производственный объект - РИА Новости, 07.03.2025
В Черниговской области поврежден производственный объект
Инфраструктурный производственный объект поврежден после взрывов в Черниговской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:18:00+03:00
2025-03-07T09:18:00+03:00
2025-03-07T09:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Инфраструктурный производственный объект поврежден после взрывов в Черниговской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. "Ночью… были атакованы украинские объекты критической инфраструктуры. В Черниговской области взрывы раздавались в Прилукском районе – поврежден один из производственных объектов", - написал Чаус в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой областях, а также в Харькове и Тернополе. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003540987.html
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в мире, черниговская область, украина, хмельницкий (город), герман галущенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Хмельницкий (город), Герман Галущенко
В Черниговской области поврежден производственный объект
Глава ОВА Чаус: в Черниговской области поврежден производственный объект