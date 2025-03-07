В Тернопольской области поврежден промышленный объект
Негода: в Тернопольской области поврежден критический промышленный объект
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Критический промышленный объект поврежден после взрывов в Тернопольской области на западе Украины, возможны ограничения в подаче газа, заявил начальник областной военной администрации Вячеслав Негода в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ ранее сообщали о взрывах в Тернополе, после которых часть города была обесточена.
Негода сообщил, что в результате ночных взрывов в регионе поврежден критический промышленный объект. "Могут быть ограничения с подачей газа", - отметил он.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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