https://ria.ru/20250307/ukraina-2003546145.html

В Тернопольской области поврежден промышленный объект

В Тернопольской области поврежден промышленный объект - РИА Новости, 07.03.2025

В Тернопольской области поврежден промышленный объект

Критический промышленный объект поврежден после взрывов в Тернопольской области на западе Украины, возможны ограничения в подаче газа, заявил начальник... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:47:00+03:00

2025-03-07T08:47:00+03:00

2025-03-07T08:48:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Критический промышленный объект поврежден после взрывов в Тернопольской области на западе Украины, возможны ограничения в подаче газа, заявил начальник областной военной администрации Вячеслав Негода в своем Telegram-канале. Украинские СМИ ранее сообщали о взрывах в Тернополе, после которых часть города была обесточена. Негода сообщил, что в результате ночных взрывов в регионе поврежден критический промышленный объект. "Могут быть ограничения с подачей газа", - отметил он. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, тернопольская область, герман галущенко, вооруженные силы украины