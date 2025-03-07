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В Тернопольской области поврежден промышленный объект - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 07.03.2025 (обновлено: 08:48 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003546145.html
В Тернопольской области поврежден промышленный объект
В Тернопольской области поврежден промышленный объект - РИА Новости, 07.03.2025
В Тернопольской области поврежден промышленный объект
Критический промышленный объект поврежден после взрывов в Тернопольской области на западе Украины, возможны ограничения в подаче газа, заявил начальник... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:47:00+03:00
2025-03-07T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
тернопольская область
герман галущенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Критический промышленный объект поврежден после взрывов в Тернопольской области на западе Украины, возможны ограничения в подаче газа, заявил начальник областной военной администрации Вячеслав Негода в своем Telegram-канале. Украинские СМИ ранее сообщали о взрывах в Тернополе, после которых часть города была обесточена. Негода сообщил, что в результате ночных взрывов в регионе поврежден критический промышленный объект. "Могут быть ограничения с подачей газа", - отметил он. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, тернопольская область, герман галущенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Тернопольская область, Герман Галущенко, Вооруженные силы Украины
В Тернопольской области поврежден промышленный объект

Негода: в Тернопольской области поврежден критический промышленный объект

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Критический промышленный объект поврежден после взрывов в Тернопольской области на западе Украины, возможны ограничения в подаче газа, заявил начальник областной военной администрации Вячеслав Негода в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ ранее сообщали о взрывах в Тернополе, после которых часть города была обесточена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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4 марта, 13:22
Негода сообщил, что в результате ночных взрывов в регионе поврежден критический промышленный объект. "Могут быть ограничения с подачей газа", - отметил он.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТернопольская областьГерман ГалущенкоВооруженные силы Украины
 
 
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