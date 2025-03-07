https://ria.ru/20250307/ukraina-2003540663.html
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам - РИА Новости, 07.03.2025
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
Украинские энергетические и газовые объекты подверглись массированным ракетным ударам, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:53:00+03:00
2025-03-07T07:53:00+03:00
2025-03-07T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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герман галущенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинские энергетические и газовые объекты подверглись массированным ракетным ударам, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко."Снова под массированным <…> ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", — написал он в социальной сети Facebook*.Галущенко добавил, что ситуация в энергосистеме может меняться.Ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Тернополе, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Киевской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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https://ria.ru/20250302/udar-2002575278.html
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в мире, украина, винницкая область, герман галущенко, вооруженные силы украины, харьков, ивано-франковск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Герман Галущенко, Вооруженные силы Украины, Харьков, Ивано-Франковск
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
Минэнерго Украины заявило о массированных ракетных ударах по энергообъектам