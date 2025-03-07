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На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 07.03.2025 (обновлено: 15:03 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003540663.html
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам - РИА Новости, 07.03.2025
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
Украинские энергетические и газовые объекты подверглись массированным ракетным ударам, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:53:00+03:00
2025-03-07T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винницкая область
герман галущенко
вооруженные силы украины
харьков
ивано-франковск
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинские энергетические и газовые объекты подверглись массированным ракетным ударам, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко."Снова под массированным &lt;…&gt; ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", — написал он в социальной сети Facebook*.Галущенко добавил, что ситуация в энергосистеме может меняться.Ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Тернополе, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Киевской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250307/podpole-2003540107.html
https://ria.ru/20250302/udar-2002575278.html
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украина
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в мире, украина, винницкая область, герман галущенко, вооруженные силы украины, харьков, ивано-франковск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Герман Галущенко, Вооруженные силы Украины, Харьков, Ивано-Франковск
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам

Минэнерго Украины заявило о массированных ракетных ударах по энергообъектам

© Getty Images / SOPA Images/Mykola TysБурштынская ТЭС, Украина
Бурштынская ТЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / SOPA Images/Mykola Tys
Бурштынская ТЭС, Украина
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинские энергетические и газовые объекты подверглись массированным ракетным ударам, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
"Снова под массированным <…> ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", — написал он в социальной сети Facebook*.
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Галущенко добавил, что ситуация в энергосистеме может меняться.
Ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Тернополе, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Киевской областях.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницкая областьГерман ГалущенкоВооруженные силы УкраиныХарьковИвано-Франковск
 
 
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