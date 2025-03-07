https://ria.ru/20250307/ukraina-2003533180.html
Причины украинского кризиса сложны, заявил Ван И
Причины украинского кризиса сложны, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Причины украинского кризиса сложны, заявил Ван И
Причины украинского кризиса сложны и запутанны, метровый лед образовался не за один день, нужно время, чтобы его растопить, заявил в пятницу на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:00:00+03:00
2025-03-07T06:00:00+03:00
2025-03-07T06:00:00+03:00
в мире
китай
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Причины украинского кризиса сложны и запутанны, метровый лед образовался не за один день, нужно время, чтобы его растопить, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "Необходимо признать, что коренные причины этого кризиса сложны и запутанны, метровый лёд не в один день образуется, и чтобы его растопить, понадобится не один день", - заявил Ван И, говоря об украинском конфликте. Он отметил, что в конфликтах нет победителей, а при достижении мира нет проигравших. "Стол переговоров — это конец конфликта и исходная точка мира", - добавил он. Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003532201.html
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в мире, китай, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Причины украинского кризиса сложны, заявил Ван И
Ван И: причины украинского кризиса сложны и запутанны