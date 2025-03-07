Рейтинг@Mail.ru
В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/udar-2003632950.html
В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине
В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине - РИА Новости, 07.03.2025
В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине
Приостановка передачи США разведданных Украине станет серьезным ударом для Киева, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:38:00+03:00
2025-03-07T14:38:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Приостановка передачи США разведданных Украине станет серьезным ударом для Киева, пишет польское издание Myśl Polska."Даже временное лишение украинцев такого рода информации &lt;...&gt; значительно осложнит их подготовку", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, судя по нервозности Владимира Зеленского, в ближайшее время американский президент Дональд Трамп "добьется того, что задумал", а "Киев сломается".На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, киев
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Киев
В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине

Myśl Polska: Украина сломается без доступа к разведданным США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Приостановка передачи США разведданных Украине станет серьезным ударом для Киева, пишет польское издание Myśl Polska.
"Даже временное лишение украинцев такого рода информации <...> значительно осложнит их подготовку", — говорится в материале.
Как отмечает автор статьи, судя по нервозности Владимира Зеленского, в ближайшее время американский президент Дональд Трамп "добьется того, что задумал", а "Киев сломается".
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала
08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала