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В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине
В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине - РИА Новости, 07.03.2025
В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине
Приостановка передачи США разведданных Украине станет серьезным ударом для Киева, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:38:00+03:00
2025-03-07T14:38:00+03:00
2025-03-07T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Приостановка передачи США разведданных Украине станет серьезным ударом для Киева, пишет польское издание Myśl Polska."Даже временное лишение украинцев такого рода информации <...> значительно осложнит их подготовку", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, судя по нервозности Владимира Зеленского, в ближайшее время американский президент Дональд Трамп "добьется того, что задумал", а "Киев сломается".На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, киев
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Киев
В Польше раскрыли, какой удар США нанесли по Украине
Myśl Polska: Украина сломается без доступа к разведданным США