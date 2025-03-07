https://ria.ru/20250307/uchastnik-2003553774.html

Участник программы "Время героев" стал советником полпреда в УрФО

Участник программы "Время героев" стал советником полпреда в УрФО - РИА Новости, 07.03.2025

Участник программы "Время героев" стал советником полпреда в УрФО

Участник программы "Время героев" Александр Загайнов стал главным советником аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, сообщается в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:38:00+03:00

2025-03-07T09:38:00+03:00

2025-03-07T09:38:00+03:00

россия

артем жога

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003553232_0:0:736:414_1920x0_80_0_0_51389e20ebfdc70f3285c675f1540650.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Загайнов стал главным советником аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Александр Загайнов назначен главным советником аппарата полпреда президента РФ в УрФО", - говорится в сообщении. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, участник программы "Время героев" Артем Жога рассказал, что Загайнов будет курировать и контролировать проведение на территории регионов Урала кадровых программ для участников СВО. "Эти программы сейчас реализуются по поручению президента России. Кроме того, он возьмет часть вопросов по социализации ветеранов боевых действий и вовлечению их в активную общественную жизнь", - отметил Жога. Загайнов в 2022 году за выполнение боевых задач в зоне СВО награжден орденом Мужества, а также медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней с мечами и медалью "За отвагу". Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

https://ria.ru/20241203/uchastnik-1987187090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, артем жога, владимир путин, общество