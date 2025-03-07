Участник программы "Время героев" стал советником полпреда в УрФО
Загайнов стал главным советником аппарата полпреда президента в УрФО
© Фото : пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округеПолпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и участник программы "Время героев" Александр Загайнов
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и участник программы "Время героев" Александр Загайнов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Загайнов стал главным советником аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, сообщается в Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Александр Загайнов назначен главным советником аппарата полпреда президента РФ в УрФО", - говорится в сообщении.
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Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, участник программы "Время героев" Артем Жога рассказал, что Загайнов будет курировать и контролировать проведение на территории регионов Урала кадровых программ для участников СВО.
"Эти программы сейчас реализуются по поручению президента России. Кроме того, он возьмет часть вопросов по социализации ветеранов боевых действий и вовлечению их в активную общественную жизнь", - отметил Жога.
Загайнов в 2022 году за выполнение боевых задач в зоне СВО награжден орденом Мужества, а также медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней с мечами и медалью "За отвагу".
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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