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Трюдо расплакался перед журналистами из-за Трампа, сообщили СМИ
Трюдо расплакался перед журналистами из-за Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
Трюдо расплакался перед журналистами из-за Трампа, сообщили СМИ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заплакал во время выступления перед журналистами, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:46:00+03:00
2025-03-07T16:46:00+03:00
2025-03-07T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заплакал во время выступления перед журналистами, сообщает газета Daily Mail."Я каждый день на этом посту ставил интересы канадцев на первое место и поддерживал их", — сказал он, растрогавшись до слез.Как утверждает издание, Трюдо расстроен тарифной войной с США, которая развязалась в последние дни премьера на посту.США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что возможностей избежать их не осталось ни для Мексики, ни для Канады.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что США своим решением ввести пошлины начали торговую войну против Оттавы.По словам премьера, страна в ответ введет пошлины в размере 25 процентов на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов. Он пояснил, что ограничения вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов, а остальные — через 21 день.
https://ria.ru/20250307/udar-2003632950.html
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канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трюдо расплакался перед журналистами из-за Трампа, сообщили СМИ
Daily Mail: премьер Канады Трюдо расплакался перед журналистами