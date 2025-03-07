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Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 07.03.2025 (обновлено: 17:43 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/trump-2003694529.html
Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры
Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры
Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив, что в противном случае может стать "слишком поздно". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:26:00+03:00
2025-03-07T17:43:00+03:00
в мире
москва
киев
специальная военная операция на украине
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив, что в противном случае может стать "слишком поздно"."Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!" – написал он в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, москва, киев, дональд трамп, россия, украина
В мире, Москва, Киев, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Россия, Украина
Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры

Трамп призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров, пока не стало поздно

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив, что в противном случае может стать "слишком поздно".
"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!" – написал он в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевДональд ТрампРоссияУкраина
 
 
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