Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры
Трамп призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров, пока не стало поздно
© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив, что в противном случае может стать "слишком поздно".
"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!" – написал он в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.