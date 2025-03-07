https://ria.ru/20250307/trump-2003694529.html

Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры

Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив, что в противном случае может стать "слишком поздно". РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:26:00+03:00

2025-03-07T17:26:00+03:00

2025-03-07T17:43:00+03:00

в мире

москва

киев

специальная военная операция на украине

дональд трамп

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив, что в противном случае может стать "слишком поздно"."Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!" – написал он в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

москва

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, киев, дональд трамп, россия, украина