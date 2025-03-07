https://ria.ru/20250307/tribuna-2003717988.html

После обрушения трибуны в цирке под Самарой завели дело

После обрушения трибуны в цирке под Самарой завели дело - РИА Новости, 07.03.2025

После обрушения трибуны в цирке под Самарой завели дело

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:55:00+03:00

2025-03-07T18:55:00+03:00

2025-03-07T19:13:00+03:00

происшествия

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга соцмедиа выявлены публикации, в которых сообщается, что 7 марта 2025 года в ходе представления передвижного цирка обрушились конструкции трибуны, в результате которого могли пострадать люди. По данному факту территориальным следственным отделом по возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СК. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250307/postradavshie-2003716860.html

россия

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Видео из передвижного цирка в Самарской области, где обрушились зрительские сиденья Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. 2025-03-07T18:55 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)