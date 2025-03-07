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После обрушения трибуны в цирке под Самарой завели дело - РИА Новости, 07.03.2025
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18:55 07.03.2025 (обновлено: 19:13 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tribuna-2003717988.html
После обрушения трибуны в цирке под Самарой завели дело
После обрушения трибуны в цирке под Самарой завели дело - РИА Новости, 07.03.2025
После обрушения трибуны в цирке под Самарой завели дело
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:55:00+03:00
2025-03-07T19:13:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга соцмедиа выявлены публикации, в которых сообщается, что 7 марта 2025 года в ходе представления передвижного цирка обрушились конструкции трибуны, в результате которого могли пострадать люди. По данному факту территориальным следственным отделом по возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СК. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250307/postradavshie-2003716860.html
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Видео из передвижного цирка в Самарской области, где обрушились зрительские сиденья
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После обрушения трибуны в цирке под Самарой завели дело

СК завел дело о небезопасных услугах после обрушения трибуны самарского цирка

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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
"В ходе мониторинга соцмедиа выявлены публикации, в которых сообщается, что 7 марта 2025 года в ходе представления передвижного цирка обрушились конструкции трибуны, в результате которого могли пострадать люди. По данному факту территориальным следственным отделом по возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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