https://ria.ru/20250307/trevoga-2003530773.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.03.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:16:00+03:00
2025-03-07T05:16:00+03:00
2025-03-07T06:20:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве и еще семи регионах тревогу объявили в 02.48 мск, в Харьковской и Днепропетровской областях — еще до полуночи. Последними сигнал включили на западе Украины — с 04.57 мск.Позднее СМИ сообщили о взрывах в Тернополе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003530256.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины