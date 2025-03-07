https://ria.ru/20250307/tramp-2003748259.html

Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском

Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском - РИА Новости, 08.03.2025

Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском

Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и главой Департамента по повышению эффективности работы правительства... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-07T23:57:00+03:00

2025-03-07T23:57:00+03:00

2025-03-08T01:44:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

илон маск

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и главой Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илоном Маском, заявив, что оба работают слаженно в рамках единой администрации.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на заседании кабинета министров Рубио якобы вступил в ожесточенный спор с Маском из-за предложений последнего о сокращении штата госдепартамента. По данным издания, госсекретарь пришел в ярость от того, что ему пришлось "выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире", и подчеркнул, что уже уволил более 1,5 тысячи сотрудников в обмен на денежную компенсацию.NYT утверждает, что конфликт между Рубио и Маском — не первый эпизод напряженности внутри новой администрации. Ранее глава DOGE также повздорил с министром транспорта Шоном Даффи после того, как команда Маска предложила уволить ряд авиадиспетчеров на фоне расследования серии авиакатастроф. По информации издания, растущее число жалоб на Маска привлекло внимание президента, который дал понять, что DOGE продолжит работу, но его полномочия будут несколько ограничены — ведомство сможет лишь давать рекомендации, а право принятия окончательных решений останется за министрами.

https://ria.ru/20250306/gosdep-2003510443.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, марко рубио, илон маск, дональд трамп