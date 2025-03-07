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Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском - РИА Новости, 08.03.2025
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23:57 07.03.2025 (обновлено: 01:44 08.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003748259.html
Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском
Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском - РИА Новости, 08.03.2025
Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском
Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и главой Департамента по повышению эффективности работы правительства... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T23:57:00+03:00
2025-03-08T01:44:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
илон маск
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и главой Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илоном Маском, заявив, что оба работают слаженно в рамках единой администрации.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на заседании кабинета министров Рубио якобы вступил в ожесточенный спор с Маском из-за предложений последнего о сокращении штата госдепартамента. По данным издания, госсекретарь пришел в ярость от того, что ему пришлось "выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире", и подчеркнул, что уже уволил более 1,5 тысячи сотрудников в обмен на денежную компенсацию.NYT утверждает, что конфликт между Рубио и Маском — не первый эпизод напряженности внутри новой администрации. Ранее глава DOGE также повздорил с министром транспорта Шоном Даффи после того, как команда Маска предложила уволить ряд авиадиспетчеров на фоне расследования серии авиакатастроф. По информации издания, растущее число жалоб на Маска привлекло внимание президента, который дал понять, что DOGE продолжит работу, но его полномочия будут несколько ограничены — ведомство сможет лишь давать рекомендации, а право принятия окончательных решений останется за министрами.
https://ria.ru/20250306/gosdep-2003510443.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html
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в мире, сша, марко рубио, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Марко Рубио, Илон Маск, Дональд Трамп
Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском

Трамп опроверг сообщения о конфликте между Маском и Рубио в администрации США

© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и главой Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илоном Маском, заявив, что оба работают слаженно в рамках единой администрации.
«

Конфликта нет. Я был там. Ты просто ищешь сенсацию, а не должен задавать этот вопрос, потому что мы говорим о чемпионате мира (по футболу. — Прим. ред.). Илон прекрасно ладит с Марко, и оба делают фантастическую работу. Никакого конфликта нет.

Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Госдеп не подтвердил участие Рубио во встрече делегаций Украины и США
6 марта, 23:04
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на заседании кабинета министров Рубио якобы вступил в ожесточенный спор с Маском из-за предложений последнего о сокращении штата госдепартамента. По данным издания, госсекретарь пришел в ярость от того, что ему пришлось "выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире", и подчеркнул, что уже уволил более 1,5 тысячи сотрудников в обмен на денежную компенсацию.
NYT утверждает, что конфликт между Рубио и Маском — не первый эпизод напряженности внутри новой администрации. Ранее глава DOGE также повздорил с министром транспорта Шоном Даффи после того, как команда Маска предложила уволить ряд авиадиспетчеров на фоне расследования серии авиакатастроф. По информации издания, растущее число жалоб на Маска привлекло внимание президента, который дал понять, что DOGE продолжит работу, но его полномочия будут несколько ограничены — ведомство сможет лишь давать рекомендации, а право принятия окончательных решений останется за министрами.
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico
Вчера, 10:30
 
В миреСШАМарко РубиоИлон МаскДональд Трамп
 
 
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