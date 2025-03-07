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"Русские приняли меры": угрозы Трампа в адрес России признали провальными - РИА Новости, 07.03.2025
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21:02 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/tramp-2003734227.html
"Русские приняли меры": угрозы Трампа в адрес России признали провальными
"Русские приняли меры": угрозы Трампа в адрес России признали провальными - РИА Новости, 07.03.2025
"Русские приняли меры": угрозы Трампа в адрес России признали провальными
Россия продолжит достигать целей СВО несмотря на возможность американских энергетических санкций, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:02:00+03:00
2025-03-07T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия продолжит достигать целей СВО несмотря на возможность американских энергетических санкций, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.По его словам, администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что возможные санкции будут направлены на энергетический сектор с целью урезать доходы России и снизить цену на нефть."Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО", — сказал Риттер.В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте.Как накануне сообщил министр финансов США Скотт Бессент, страна готова без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и Министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, скотт бессент, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
"Русские приняли меры": угрозы Трампа в адрес России признали провальными

Риттер: Россия подготовилась к отражению американских санкций

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия продолжит достигать целей СВО несмотря на возможность американских энергетических санкций, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
По его словам, администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что возможные санкции будут направлены на энергетический сектор с целью урезать доходы России и снизить цену на нефть.
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"Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО", — сказал Риттер.
В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте.
Как накануне сообщил министр финансов США Скотт Бессент, страна готова без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.
В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и Министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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В миреСШАРоссияМоскваДональд ТрампСкотт БессентВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент США
 
 
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