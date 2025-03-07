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Трамп обвинил Европу в непонимании, как завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
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20:26 07.03.2025 (обновлено: 20:41 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003730344.html
Трамп обвинил Европу в непонимании, как завершить конфликт на Украине
Трамп обвинил Европу в непонимании, как завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп обвинил Европу в непонимании, как завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине, тогда как он считает, что знает, как добиться... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:26:00+03:00
2025-03-07T20:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине, тогда как он считает, что знает, как добиться мирного урегулирования."Они понятия не имеют как закончить войну. Я думаю, что знаю", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему европейские страны, с его точки зрения, выступают против немедленного завершения украинского конфликта.Трамп также подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным" и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003726390.html
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в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, сша
В мире, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, США
Трамп обвинил Европу в непонимании, как завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что в Европе не знают, как завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине, тогда как он считает, что знает, как добиться мирного урегулирования.
"Они понятия не имеют как закончить войну. Я думаю, что знаю", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему европейские страны, с его точки зрения, выступают против немедленного завершения украинского конфликта.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Пропасть между США и Европой из-за Украины стала больше, пишут СМИ
Вчера, 19:59
Трамп также подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным" и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Владимир Зеленский и Антонио Кошта на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Украине на саммите ЕС уделили 15 минут, пишет Politico
Вчера, 18:09
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзСША
 
 
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