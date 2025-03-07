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Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп - РИА Новости, 07.03.2025
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20:26 07.03.2025 (обновлено: 22:11 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003730213.html
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп - РИА Новости, 07.03.2025
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме."Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", — сказал он.Другие заявления американского лидера: Нет, я так не думаю. Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте. &lt;...&gt; Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось.Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования.Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги, как воду.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Европа

Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года
Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года
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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
"Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
Другие заявления американского лидера:
  • Трамп верит в намерение Владимира Путина достичь украинского урегулирования;
  • глава Белого дома отметил, что у него всегда были хорошие отношения с российским лидером;
  • американский президент отрицательно ответил на вопрос о том, пользуется ли президент России паузой США в поставках оружия и разведданных Украине:
«

Нет, я так не думаю. Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте. <...> Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось.

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией;
  • у Киева нет козырей в переговорах об урегулировании конфликта;
  • дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам:
«
Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования.
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • Соединенные Штаты, в отличие от Европы, ничего не получали взамен за свою помощь:
«

Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги, как воду.

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • Трамп считает, что без его участия мирное урегулирование конфликта не имело бы ни единого шанса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение"
Вчера, 08:00
 
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