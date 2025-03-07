https://ria.ru/20250307/tramp-2003730213.html

Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп

Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп - РИА Новости, 07.03.2025

Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп

Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T20:26:00+03:00

2025-03-07T20:26:00+03:00

2025-03-07T22:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме."Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", — сказал он.Другие заявления американского лидера: Нет, я так не думаю. Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте. <...> Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось.Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования.Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги, как воду.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250307/ssha-2003463655.html

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, дональд трамп, украина, россия, сша, владимир путин, европа