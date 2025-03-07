Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года
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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
"Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", — сказал он.
Другие заявления американского лидера:
- Трамп верит в намерение Владимира Путина достичь украинского урегулирования;
- глава Белого дома отметил, что у него всегда были хорошие отношения с российским лидером;
- американский президент отрицательно ответил на вопрос о том, пользуется ли президент России паузой США в поставках оружия и разведданных Украине:
«
Нет, я так не думаю. Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте. <...> Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось.
«
Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования.
- Соединенные Штаты, в отличие от Европы, ничего не получали взамен за свою помощь:
«
Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги, как воду.
- Трамп считает, что без его участия мирное урегулирование конфликта не имело бы ни единого шанса.