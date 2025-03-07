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Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 07.03.2025 (обновлено: 21:12 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003730107.html
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины
Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам, заявил президент США Дональд Трамп РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:25:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам, заявил президент США Дональд Трамп"Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования", – подчеркнул Трамп.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003730213.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

Трамп: США уйдут с Украины, если она не захочет урегулировать конфликт

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам, заявил президент США Дональд Трамп
"Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования", – подчеркнул Трамп.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп
Вчера, 20:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСША
 
 
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