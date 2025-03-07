https://ria.ru/20250307/tramp-2003730107.html
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины
Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам, заявил президент США Дональд Трамп РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:25:00+03:00
2025-03-07T20:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам, заявил президент США Дональд Трамп"Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования", – подчеркнул Трамп.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003730213.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины
Трамп: США уйдут с Украины, если она не захочет урегулировать конфликт