Рейтинг@Mail.ru
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 07.03.2025 (обновлено: 06:46 08.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003729956.html
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине - РИА Новости, 08.03.2025
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине
Президент США Дональд Трамп также отрицательно ответил на вопрос о том, "пользуется ли президент России Владимир Путин паузой США в поставках оружия и... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T20:24:00+03:00
2025-03-08T06:46:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003108336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81fa921a02a39940a9ec1d37e47db3fd.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп также отрицательно ответил на вопрос о том, "пользуется ли президент России Владимир Путин паузой США в поставках оружия и разведданных Украине"."Нет, я так не думаю. Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте… Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось", – сказал он.
https://ria.ru/20250307/tramp--2003728767.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003108336_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_31cb63338cb0ea048de0c156b98575f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине

Трамп: любой бы делал то, что делает Путин при паузе в поставках оружия Киеву

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп также отрицательно ответил на вопрос о том, "пользуется ли президент России Владимир Путин паузой США в поставках оружия и разведданных Украине".
"Нет, я так не думаю. Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте… Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось", – сказал он.
Трамп о желании Путина закончить войну - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира
Вчера, 20:17
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала