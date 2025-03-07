https://ria.ru/20250307/tramp-2003729956.html
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине - РИА Новости, 08.03.2025
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине
Президент США Дональд Трамп также отрицательно ответил на вопрос о том, "пользуется ли президент России Владимир Путин паузой США в поставках оружия и... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T20:24:00+03:00
2025-03-07T20:24:00+03:00
2025-03-08T06:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп также отрицательно ответил на вопрос о том, "пользуется ли президент России Владимир Путин паузой США в поставках оружия и разведданных Украине"."Нет, я так не думаю. Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте… Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось", – сказал он.
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Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине
Трамп: любой бы делал то, что делает Путин при паузе в поставках оружия Киеву