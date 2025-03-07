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Трамп заявил, что без его участия шансов на мир на Украине нет - РИА Новости, 07.03.2025
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20:21 07.03.2025 (обновлено: 21:19 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003729364.html
Трамп заявил, что без его участия шансов на мир на Украине нет
Трамп заявил, что без его участия шансов на мир на Украине нет - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что без его участия шансов на мир на Украине нет
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что без его вмешательства у конфликта на Украине не было бы шансов на мирное урегулирование. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что без его вмешательства у конфликта на Украине не было бы шансов на мирное урегулирование."Я думаю, что если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование. Но я считаю, что мы сумеем его остановить", – заявил он в беседе с журналистами в Овальном кабинете.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.По его словам, дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. "Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования", – подчеркнул Трамп.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250307/tramp-2003730213.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, европа, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Европа, Евросоюз
Трамп заявил, что без его участия шансов на мир на Украине нет

Трамп заявил, что без него шансов урегулировать конфликт на Украине не было бы

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что без его вмешательства у конфликта на Украине не было бы шансов на мирное урегулирование.
"Я думаю, что если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование. Но я считаю, что мы сумеем его остановить", – заявил он в беседе с журналистами в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп
Вчера, 20:26
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
По его словам, дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. "Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования", – подчеркнул Трамп.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины
Вчера, 20:33
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп оценил диалог с Россией по урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 20:23
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТОЕвропаЕвросоюз
 
 
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