https://ria.ru/20250307/tramp-2003729095.html
Дела с Россией идут очень хорошо, заявил Трамп
Дела с Россией идут очень хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 07.03.2025
Дела с Россией идут очень хорошо, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы.Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003731556.html
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россия, в мире, дональд трамп, украина, сша, владимир путин
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Дела с Россией идут очень хорошо, заявил Трамп
Дональд Трамп: дела с Россией идут очень хорошо, с Украиной сложнее иметь дело