https://ria.ru/20250307/tramp-2003726920.html

Трамп заявил о новом буме американской промышленности

Трамп заявил о новом буме американской промышленности - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп заявил о новом буме американской промышленности

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и запустила "новый бум" в производственном... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T20:03:00+03:00

2025-03-07T20:03:00+03:00

2025-03-07T20:15:00+03:00

сша

дональд трамп

nafta

джо байден

в мире

экономика

промышленность

производство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_b046eb328f97f1aad12520c6a4d95904.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и запустила "новый бум" в производственном секторе."Мы не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать. В феврале появилось 10 тысяч новых рабочих мест в промышленности", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Президент США отметил, что за один месяц в автомобильной отрасли создано 9 тысяч новых рабочих мест. "Компании понимают, что ситуация меняется, и начинают расширяться. Производственные индексы подтверждают: США вступили в новый промышленный бум", – заявил он.Ранее Трамп напоминал, что за годы действия NAFTA (Североамериканского соглашения о свободной торговле - ред.) в США закрылось 90 тысяч заводов и фабрик, но теперь "процесс разворачивается вспять".

https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003551473.html

https://ria.ru/20250307/ssha-2003533942.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, nafta, джо байден, в мире, экономика, промышленность, производство