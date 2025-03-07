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Трамп заявил о новом буме американской промышленности - РИА Новости, 07.03.2025
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20:03 07.03.2025 (обновлено: 20:15 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003726920.html
Трамп заявил о новом буме американской промышленности
Трамп заявил о новом буме американской промышленности - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил о новом буме американской промышленности
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и запустила "новый бум" в производственном... РИА Новости, 07.03.2025
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сша
дональд трамп
nafta
джо байден
в мире
экономика
промышленность
производство
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и запустила "новый бум" в производственном секторе."Мы не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать. В феврале появилось 10 тысяч новых рабочих мест в промышленности", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Президент США отметил, что за один месяц в автомобильной отрасли создано 9 тысяч новых рабочих мест. "Компании понимают, что ситуация меняется, и начинают расширяться. Производственные индексы подтверждают: США вступили в новый промышленный бум", – заявил он.Ранее Трамп напоминал, что за годы действия NAFTA (Североамериканского соглашения о свободной торговле - ред.) в США закрылось 90 тысяч заводов и фабрик, но теперь "процесс разворачивается вспять".
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003551473.html
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сша, дональд трамп, nafta, джо байден, в мире, экономика, промышленность, производство
США, Дональд Трамп, NAFTA, Джо Байден, В мире, Экономика, Промышленность, Производство
Трамп заявил о новом буме американской промышленности

Трамп заявил о конце байденовского коллапса производства и промышленном буме

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и запустила "новый бум" в производственном секторе.
"Мы не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать. В феврале появилось 10 тысяч новых рабочих мест в промышленности", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Вчера, 09:23
Президент США отметил, что за один месяц в автомобильной отрасли создано 9 тысяч новых рабочих мест. "Компании понимают, что ситуация меняется, и начинают расширяться. Производственные индексы подтверждают: США вступили в новый промышленный бум", – заявил он.
Ранее Трамп напоминал, что за годы действия NAFTA (Североамериканского соглашения о свободной торговле - ред.) в США закрылось 90 тысяч заводов и фабрик, но теперь "процесс разворачивается вспять".
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн
Вчера, 06:08
 
СШАДональд ТрампNAFTAДжо БайденВ миреЭкономикаПромышленностьПроизводство
 
 
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