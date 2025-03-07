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В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы - РИА Новости, 07.03.2025
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19:35 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/tramp-2003724423.html
В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы
В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал президента США Дональда Трампа не говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:35:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал президента США Дональда Трампа не говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций, назвав эти попытки бесперспективными. Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС РФ "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам. "Попытки говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций – бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, сложно сказать, на кого рассчитано заявление президента США – на внутреннего или внешнего потребителя. "Неизменным остается одно - наше стремление к развитию и процветанию России вопреки беспрецедентному давлению. Заявлений последнее время было очень много, в том числе, прямо противоречащих друг другу, мы же со своей стороны, всегда готовы к честному и справедливому диалогу", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250306/kellog-2003462689.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, госдума рф
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы

Депутат Госдумы Нестеренко призвал Трампа не говорить с Россией с позиции силы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал президента США Дональда Трампа не говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций, назвав эти попытки бесперспективными.
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС РФ "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Советник Трампа призвал Россию и США перезагрузить отношения
6 марта, 17:53
«
"Попытки говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций – бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, сложно сказать, на кого рассчитано заявление президента США – на внутреннего или внешнего потребителя.
«
"Неизменным остается одно - наше стремление к развитию и процветанию России вопреки беспрецедентному давлению. Заявлений последнее время было очень много, в том числе, прямо противоречащих друг другу, мы же со своей стороны, всегда готовы к честному и справедливому диалогу", - сказал депутат.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России
23 января, 01:46
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампГосдума РФ
 
 
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