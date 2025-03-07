В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы
Депутат Госдумы Нестеренко призвал Трампа не говорить с Россией с позиции силы
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал президента США Дональда Трампа не говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций, назвав эти попытки бесперспективными.
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС РФ "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам.
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"Попытки говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций – бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, сложно сказать, на кого рассчитано заявление президента США – на внутреннего или внешнего потребителя.
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"Неизменным остается одно - наше стремление к развитию и процветанию России вопреки беспрецедентному давлению. Заявлений последнее время было очень много, в том числе, прямо противоречащих друг другу, мы же со своей стороны, всегда готовы к честному и справедливому диалогу", - сказал депутат.
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