https://ria.ru/20250307/tramp-2003724423.html

В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы

В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы - РИА Новости, 07.03.2025

В Госдуме призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал президента США Дональда Трампа не говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:35:00+03:00

2025-03-07T19:35:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал президента США Дональда Трампа не говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций, назвав эти попытки бесперспективными. Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС РФ "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам. "Попытки говорить с Россией с позиции силы и угрозы введения новых санкций – бесперспективны. Это понимает и сам Трамп, ранее высказывавшийся за снятие санкций с нашей страны", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, сложно сказать, на кого рассчитано заявление президента США – на внутреннего или внешнего потребителя. "Неизменным остается одно - наше стремление к развитию и процветанию России вопреки беспрецедентному давлению. Заявлений последнее время было очень много, в том числе, прямо противоречащих друг другу, мы же со своей стороны, всегда готовы к честному и справедливому диалогу", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250306/kellog-2003462689.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, госдума рф