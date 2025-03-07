https://ria.ru/20250307/tramp-2003713057.html
Трамп в пятницу выступит с заявлением
Трамп в пятницу выступит с заявлением - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп в пятницу выступит с заявлением
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:30:00+03:00
2025-03-07T18:30:00+03:00
2025-03-07T18:40:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_e85af83878811ac40afc0147bbacec9c.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом.Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления.Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов.Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250307/trump-2003694529.html
https://ria.ru/20250307/rynok-2003705255.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1fa4ff3cc1ad1a6b4827b2be84ffc3c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
Трамп в пятницу выступит с заявлением
Трамп выступит с заявлением в пятницу в 19:00 мск