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Трамп в пятницу выступит с заявлением - РИА Новости, 07.03.2025
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18:30 07.03.2025 (обновлено: 18:40 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003713057.html
Трамп в пятницу выступит с заявлением
Трамп в пятницу выступит с заявлением - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп в пятницу выступит с заявлением
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. РИА Новости, 07.03.2025
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом.Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления.Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов.Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250307/trump-2003694529.html
https://ria.ru/20250307/rynok-2003705255.html
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дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
Трамп в пятницу выступит с заявлением

Трамп выступит с заявлением в пятницу в 19:00 мск

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом.
Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры
Вчера, 17:26
Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов.
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Российский рынок акций резко упал после заявлений Трампа по санкциям
Вчера, 17:46
 
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