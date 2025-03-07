https://ria.ru/20250307/tramp-2003713057.html

Трамп в пятницу выступит с заявлением

Трамп в пятницу выступит с заявлением - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп в пятницу выступит с заявлением

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом.Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления.Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов.Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.

https://ria.ru/20250307/trump-2003694529.html

https://ria.ru/20250307/rynok-2003705255.html

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дональд трамп, в мире, сша