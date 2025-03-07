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Трамп сделал жесткое заявление об Иране - РИА Новости, 07.03.2025
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18:29 07.03.2025 (обновлено: 18:38 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003712613.html
Трамп сделал жесткое заявление об Иране
Трамп сделал жесткое заявление об Иране - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп сделал жесткое заявление об Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:29:00+03:00
2025-03-07T18:38:00+03:00
иран
сша
дональд трамп
в мире
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам."Есть два пути – военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану. Мы можем заключить соглашение, которое будет столь же хорошим, как если бы мы победили военным путем. Но время приближается, что-то произойдет так или иначе", — сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в пятницу.Он добавил, что не все в Вашингтоне могут согласиться с его подходом, но подчеркнул, что стремится к дипломатическому урегулированию.Трамп ранее неоднократно заявлял, что его администрация добивается заключения "сильного соглашения" с Тегераном, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие.
https://ria.ru/20250307/iran-2003705523.html
https://ria.ru/20250306/tankery-2003413232.html
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иран, сша, дональд трамп, в мире, ядерное оружие
Иран, США, Дональд Трамп, В мире, Ядерное оружие
Трамп сделал жесткое заявление об Иране

Трамп выступил за сделку с Ираном, но не исключил применение военных средств

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
"Есть два пути – военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану. Мы можем заключить соглашение, которое будет столь же хорошим, как если бы мы победили военным путем. Но время приближается, что-то произойдет так или иначе", — сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в пятницу.
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Он добавил, что не все в Вашингтоне могут согласиться с его подходом, но подчеркнул, что стремится к дипломатическому урегулированию.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что его администрация добивается заключения "сильного соглашения" с Тегераном, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие.
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ИранСШАДональд ТрампВ миреЯдерное оружие
 
 
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