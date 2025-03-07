https://ria.ru/20250307/tramp-2003712613.html

Трамп сделал жесткое заявление об Иране

Трамп сделал жесткое заявление об Иране - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп сделал жесткое заявление об Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:29:00+03:00

2025-03-07T18:29:00+03:00

2025-03-07T18:38:00+03:00

иран

сша

дональд трамп

в мире

ядерное оружие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999316236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_915e42ef72766d3b7532c333e63cf251.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам."Есть два пути – военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану. Мы можем заключить соглашение, которое будет столь же хорошим, как если бы мы победили военным путем. Но время приближается, что-то произойдет так или иначе", — сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в пятницу.Он добавил, что не все в Вашингтоне могут согласиться с его подходом, но подчеркнул, что стремится к дипломатическому урегулированию.Трамп ранее неоднократно заявлял, что его администрация добивается заключения "сильного соглашения" с Тегераном, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие.

https://ria.ru/20250307/iran-2003705523.html

https://ria.ru/20250306/tankery-2003413232.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, сша, дональд трамп, в мире, ядерное оружие