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Трамп усомнился в действительности договора о границе с Канадой

Трамп усомнился в действительности договора о границе с Канадой - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп усомнился в действительности договора о границе с Канадой

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подверг сомнению действительность договора о демаркации границы с РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:27:00+03:00

2025-03-07T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подверг сомнению действительность договора о демаркации границы с Канадой, которой действует с 1908 года, и выразил желание пересмотреть границу, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники."(Трамп) сказал господину Трюдо, что не верит в действительность договора о демаркации границы между двумя странами, и что он хочет пересмотреть границу. При этом он не дал никаких дополнительных объяснений", - пишет газета со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с разговорами, которые состоялись 3 февраля.Трамп также упомянул о возможности пересмотра "вопроса о совместном использовании озер и рек, которые находятся между двумя странами, который регулируется рядом международных договоров, пишет газета.В ходе телефонных разговоров президент Трамп изложил "длинный список претензий" к сложившимся торговым отношениям между двумя странами, в том числе к протекционистской политике Канады в ряде отраслей, высоким канадским налогам и трудностям, с которыми сталкиваются американские банки в Канаде.Газета отмечает, что канадская сторона "серьезно отнеслись к комментариям Трампа".Трамп ранее называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики.

https://ria.ru/20250307/tryudo-2003679109.html

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