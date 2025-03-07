https://ria.ru/20250307/tramp-2003694673.html

Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России

Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России

Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:26:00+03:00

2025-03-07T17:26:00+03:00

2025-03-07T18:00:00+03:00

россия

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дональд трамп

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто", — написал он.Глава Белого дома призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире."Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", — добавил Трамп.Как заявил накануне министр финансов США Скотт Бессент, страна готова без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и Министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

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https://ria.ru/20250304/rossiya-2002874590.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002853122.html

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