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Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 07.03.2025 (обновлено: 18:00 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003694673.html
Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России
Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России
Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:26:00+03:00
2025-03-07T18:00:00+03:00
россия
украина
дональд трамп
санкции в отношении россии
сша
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто", — написал он.Глава Белого дома призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире."Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", — добавил Трамп.Как заявил накануне министр финансов США Скотт Бессент, страна готова без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и Министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003551473.html
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россия, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии, сша, вооруженные силы украины, в мире, государственный департамент сша, скотт бессент, владимир путин, москва
Россия, Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Государственный департамент США, Скотт Бессент, Владимир Путин, Москва
Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России

Трамп заявил, что может усилить санкции против РФ для достижения мира на Украине

© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто", — написал он.
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Торговая палата США в России выступила с неожиданным предложением
Вчера, 09:23
Глава Белого дома призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире.
"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", — добавил Трамп.
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Трамп заявил, что принес России "только горе"
4 марта, 03:04
Как заявил накануне министр финансов США Скотт Бессент, страна готова без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.
В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и Министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей
3 марта, 21:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДональд ТрампСанкции в отношении РоссииСШАВооруженные силы УкраиныВ миреГосударственный департамент СШАСкотт БессентВладимир ПутинМосква
 
 
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