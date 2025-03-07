Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России
Трамп заявил, что может усилить санкции против РФ для достижения мира на Украине
© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто", — написал он.
Глава Белого дома призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире.
"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", — добавил Трамп.
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Как заявил накануне министр финансов США Скотт Бессент, страна готова без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.
В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и Министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.