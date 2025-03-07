https://ria.ru/20250307/tramp-2003652085.html
Трамп заявил, что направил письмо Ирану
Трамп заявил, что направил письмо Ирану - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что направил письмо Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:40:00+03:00
2025-03-07T15:40:00+03:00
2025-03-07T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. "Направил иранскому лидеру письмо в четверг... предпочел бы договориться с Ираном о сделке", - приводит агентство Рейтер заявление Трампа из интервью Fox Business. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться.
https://ria.ru/20250305/iran-2003300821.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, ядерное оружие
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Ядерное оружие
Трамп заявил, что направил письмо Ирану
Трамп направил письмо Ирану, хочет договориться с Тегераном по ядерной программе