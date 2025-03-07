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Трамп лишил юрфирму доступа к гостайне за сфабрикованное досье против него - РИА Новости, 07.03.2025
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12:01 07.03.2025 (обновлено: 14:20 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003589476.html
Трамп лишил юрфирму доступа к гостайне за сфабрикованное досье против него
Трамп лишил юрфирму доступа к гостайне за сфабрикованное досье против него - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп лишил юрфирму доступа к гостайне за сфабрикованное досье против него
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который лишает юридическую фирму Perkins Coie LLP доступа к секретной информации и федеральным контрактам, обвинив ее РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:01:00+03:00
2025-03-07T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который лишает юридическую фирму Perkins Coie LLP доступа к секретной информации и федеральным контрактам, обвинив ее в фабрикации ложного досье против него в 2016 году. "Деятельность Perkins Coie была нечестной и опасной на протяжении десятилетий. В 2016 году, представляя неудавшегося кандидата в президенты Хиллари Клинтон, Perkins Coie наняла Fusion GPS, которая затем сфабриковала ложное "досье", предназначенное для фальсификации результатов выборов", - говорится в тексте указа, опубликованного Белым домом. Документ предписывает немедленное приостановление всех активных допусков Perkins Coie к секретным данным и прекращение предоставления фирме федеральных ресурсов, включая имущество, оборудование и доступ к охраняемым зонам. "Те, кто занимается откровенной расовой и гендерной дискриминацией, ...кто подрывает демократический процесс, не могут иметь доступа к тайнам нашей страны или распоряжаться федеральными средствами", - подчеркивается в указе. Кроме того, всем государственным ведомствам предписано ограничить доступ сотрудников Perkins Coie в федеральные учреждения, а также запретить их найм без специального разрешения руководителей агентств в координации с управлением кадровой службы (OPM) США. Perkins Coie долгое время была одной из наиболее известных вашингтонских частных юридических фирм, работающих с Демократической партией. Фирма также стала объектом гнева Трампа после выборов 2016 года, поскольку именно она, используя средства демпартии, наняла исследовательскую компанию, заказавшую так называемое досье с утверждениями о связях Трампа с Россией.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, хиллари клинтон, gps
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, GPS
Трамп лишил юрфирму доступа к гостайне за сфабрикованное досье против него

Трамп лишил Perkins Coie доступа к гостайне за сфабрикованное досье против него

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который лишает юридическую фирму Perkins Coie LLP доступа к секретной информации и федеральным контрактам, обвинив ее в фабрикации ложного досье против него в 2016 году.
"Деятельность Perkins Coie была нечестной и опасной на протяжении десятилетий. В 2016 году, представляя неудавшегося кандидата в президенты Хиллари Клинтон, Perkins Coie наняла Fusion GPS, которая затем сфабриковала ложное "досье", предназначенное для фальсификации результатов выборов", - говорится в тексте указа, опубликованного Белым домом.
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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10:30
Документ предписывает немедленное приостановление всех активных допусков Perkins Coie к секретным данным и прекращение предоставления фирме федеральных ресурсов, включая имущество, оборудование и доступ к охраняемым зонам.
"Те, кто занимается откровенной расовой и гендерной дискриминацией, ...кто подрывает демократический процесс, не могут иметь доступа к тайнам нашей страны или распоряжаться федеральными средствами", - подчеркивается в указе.
Кроме того, всем государственным ведомствам предписано ограничить доступ сотрудников Perkins Coie в федеральные учреждения, а также запретить их найм без специального разрешения руководителей агентств в координации с управлением кадровой службы (OPM) США.
Perkins Coie долгое время была одной из наиболее известных вашингтонских частных юридических фирм, работающих с Демократической партией. Фирма также стала объектом гнева Трампа после выборов 2016 года, поскольку именно она, используя средства демпартии, наняла исследовательскую компанию, заказавшую так называемое досье с утверждениями о связях Трампа с Россией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп лишил сотрудников спецслужб США доступа к секретным данным
21 января, 11:29
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампХиллари КлинтонGPS
 
 
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