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Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico - РИА Новости, 07.03.2025
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10:30 07.03.2025 (обновлено: 15:03 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html
Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico
Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico
Президент США Дональд Трамп объяснил своей команде, что у предпринимателя Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в ведомствах, пишет... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил своей команде, что у предпринимателя Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в ведомствах, пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников. "Трамп заявил, &lt;…&gt; что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", — говорится в статье.По мнению издания, речь идет о первом значительном шаге Белого дома по ограничению мандата Маска. Новые инструкции Трампа предписывают DOGE давать консультации, но окончательные решения о работе ведомств должны принимать их главы, отмечается в публикации. Как рассказал источник издания, Маск тоже присутствовал на собрании и признал, что DOGE допустил некоторые промахи в работе. Впрочем, уточняет Politico, неясно, вернут ли после этого в министерства уже уволенных сотрудников. Дональд Трамп вскоре после победы на президентских выборах объявил о создании нового Департамента эффективности государственного управления — DOGE. Его задачей называлось сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Возглавить ведомство должны были Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, но сразу после инаугурации Трампа Рамасвами сообщил об уходе из DOGE.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Politico
Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico

Politico: Трамп ограничил полномочия Маска по кадровым вопросам

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил своей команде, что у предпринимателя Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в ведомствах, пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп заявил, <…> что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", — говорится в статье.
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По мнению издания, речь идет о первом значительном шаге Белого дома по ограничению мандата Маска. Новые инструкции Трампа предписывают DOGE давать консультации, но окончательные решения о работе ведомств должны принимать их главы, отмечается в публикации.
Как рассказал источник издания, Маск тоже присутствовал на собрании и признал, что DOGE допустил некоторые промахи в работе.
Впрочем, уточняет Politico, неясно, вернут ли после этого в министерства уже уволенных сотрудников.
Дональд Трамп вскоре после победы на президентских выборах объявил о создании нового Департамента эффективности государственного управления — DOGE. Его задачей называлось сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Возглавить ведомство должны были Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, но сразу после инаугурации Трампа Рамасвами сообщил об уходе из DOGE.
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиPolitico
 
 
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