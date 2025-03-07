https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html

Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico

Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico

Президент США Дональд Трамп объяснил своей команде, что у предпринимателя Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в ведомствах, пишет... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:30:00+03:00

2025-03-07T10:30:00+03:00

2025-03-07T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил своей команде, что у предпринимателя Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в ведомствах, пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников. "Трамп заявил, <…> что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", — говорится в статье.По мнению издания, речь идет о первом значительном шаге Белого дома по ограничению мандата Маска. Новые инструкции Трампа предписывают DOGE давать консультации, но окончательные решения о работе ведомств должны принимать их главы, отмечается в публикации. Как рассказал источник издания, Маск тоже присутствовал на собрании и признал, что DOGE допустил некоторые промахи в работе. Впрочем, уточняет Politico, неясно, вернут ли после этого в министерства уже уволенных сотрудников. Дональд Трамп вскоре после победы на президентских выборах объявил о создании нового Департамента эффективности государственного управления — DOGE. Его задачей называлось сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Возглавить ведомство должны были Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, но сразу после инаугурации Трампа Рамасвами сообщил об уходе из DOGE.

https://ria.ru/20250226/mask-2001783054.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, politico