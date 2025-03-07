Трамп ограничил полномочия Маска, пишет Politico
Politico: Трамп ограничил полномочия Маска по кадровым вопросам
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил своей команде, что у предпринимателя Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в ведомствах, пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп заявил, <…> что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", — говорится в статье.
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По мнению издания, речь идет о первом значительном шаге Белого дома по ограничению мандата Маска. Новые инструкции Трампа предписывают DOGE давать консультации, но окончательные решения о работе ведомств должны принимать их главы, отмечается в публикации.
Как рассказал источник издания, Маск тоже присутствовал на собрании и признал, что DOGE допустил некоторые промахи в работе.
Впрочем, уточняет Politico, неясно, вернут ли после этого в министерства уже уволенных сотрудников.
Дональд Трамп вскоре после победы на президентских выборах объявил о создании нового Департамента эффективности государственного управления — DOGE. Его задачей называлось сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Возглавить ведомство должны были Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, но сразу после инаугурации Трампа Рамасвами сообщил об уходе из DOGE.
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