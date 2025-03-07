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Трамп железной рукой держит за глотку Зеленского, заявил Медведчук - РИА Новости, 07.03.2025
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09:43 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/tramp-2003555141.html
Трамп железной рукой держит за глотку Зеленского, заявил Медведчук
Трамп железной рукой держит за глотку Зеленского, заявил Медведчук - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп железной рукой держит за глотку Зеленского, заявил Медведчук
Президент США Дональд Трамп железной рукой держит за глотку Владимира Зеленского, его дни уже сочтены, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:43:00+03:00
2025-03-07T09:43:00+03:00
украина
европа
россия
владимир зеленский
дональд трамп
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп железной рукой держит за глотку Владимира Зеленского, его дни уже сочтены, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "После провала переговоров в Овальном кабинете на Украине и в Европе запущена компания поддержки Зеленского. Европейские лидеры под копирку выражают поддержку Зеленскому, а украинские политики и активисты наперебой клянутся ему в верности и призывают народ сплотиться вокруг него. И у первых, и у вторых для этого есть свои корыстные и низменные мотивы. Европейским лидерам очень не хочется отвечать перед гражданами своих стран за то, что они фактически слили в унитаз всю европейскую дипломатию и включились в пляски на костях под руководством политического клоуна Зеленского, требуя для его шайки "сильных позиций", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его мнению, Европа пошла тем же путем, что шла Украина с 2005 года под руководством тогдашнего президента Виктора Ющенко. Она занимается экономическим шантажом России, вооружает тех, кто воюет против армии РФ, устраивает русофобские шабаши и продвигает политику ненависти. Все это, считает Медведчук, приводит сначала к экономической нищете, а потом и к конфликту с огромными человеческими жертвами – то, что случилось с Украиной. Однако европейские последователи украинской политики покупаются на красивую политическую картинку, которую сами и создали. Трампа, продолжает политик, вряд ли интересует справедливость и состояние демократии на Украине, но ему нужно показать коллективному Западу, что он лидер. И тут Зеленский просто идеальная жертва для расправы. Американскому президенту мало "публичной порки", ему нужно добиться от него полного подчинения, выступать с ним, как с дрессированным пуделем, а если он начнет огрызаться, то заменить его на "другую шавку". "Как видим, и Зеленский, и европейцы ерепенятся, но надолго ли их хватит? Трамп железной рукой берет Зеленского за глотку, поскольку, в отличие от всей европейской шушеры, умеет считать деньги. А дальше возьмется за глотки европейцев. У Трампа уже есть надежные союзники в Европе – (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, (премьер-министр Словакии Роберт) Фицо. Они не поддерживали пляски вокруг Зеленского и милостью большого хозяина освобождены от плетей и целования ботинка", - добавляет политик, отмечая, что их позиция в Европе упрочняется. "Несмотря на вопли сплотиться вокруг никчемного клоуна, идет целенаправленная работа по доставке его "отсеченной" головы в Вашингтон. Операция должна пройти красиво и показательно, поскольку там ждут головы и других западных политиков, которые вчера так неосмотрительно поддерживали Зеленского. Его поддержка стала черной меткой, которую Белый дом хорошо видит. И больше всех на Западе и на Украине политической выгоды получит тот, кто первый признает эту поддержку ересью и побежит каяться в Вашингтон, главное, чтобы по дороге не затоптали", - подытожил Медведчук.
https://ria.ru/20250224/medvedchuk-2001280993.html
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html
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украина, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире
Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, В мире
Трамп железной рукой держит за глотку Зеленского, заявил Медведчук

Медведчук: Трамп железной рукой держит за глотку Зеленского, его дни уже сочтены

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп железной рукой держит за глотку Владимира Зеленского, его дни уже сочтены, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"После провала переговоров в Овальном кабинете на Украине и в Европе запущена компания поддержки Зеленского. Европейские лидеры под копирку выражают поддержку Зеленскому, а украинские политики и активисты наперебой клянутся ему в верности и призывают народ сплотиться вокруг него. И у первых, и у вторых для этого есть свои корыстные и низменные мотивы. Европейским лидерам очень не хочется отвечать перед гражданами своих стран за то, что они фактически слили в унитаз всю европейскую дипломатию и включились в пляски на костях под руководством политического клоуна Зеленского, требуя для его шайки "сильных позиций", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Медведчук прокомментировал хамство Зеленского в адрес Трампа
24 февраля, 14:27
По его мнению, Европа пошла тем же путем, что шла Украина с 2005 года под руководством тогдашнего президента Виктора Ющенко. Она занимается экономическим шантажом России, вооружает тех, кто воюет против армии РФ, устраивает русофобские шабаши и продвигает политику ненависти. Все это, считает Медведчук, приводит сначала к экономической нищете, а потом и к конфликту с огромными человеческими жертвами – то, что случилось с Украиной. Однако европейские последователи украинской политики покупаются на красивую политическую картинку, которую сами и создали.
Трампа, продолжает политик, вряд ли интересует справедливость и состояние демократии на Украине, но ему нужно показать коллективному Западу, что он лидер. И тут Зеленский просто идеальная жертва для расправы. Американскому президенту мало "публичной порки", ему нужно добиться от него полного подчинения, выступать с ним, как с дрессированным пуделем, а если он начнет огрызаться, то заменить его на "другую шавку".
"Как видим, и Зеленский, и европейцы ерепенятся, но надолго ли их хватит? Трамп железной рукой берет Зеленского за глотку, поскольку, в отличие от всей европейской шушеры, умеет считать деньги. А дальше возьмется за глотки европейцев. У Трампа уже есть надежные союзники в Европе – (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, (премьер-министр Словакии Роберт) Фицо. Они не поддерживали пляски вокруг Зеленского и милостью большого хозяина освобождены от плетей и целования ботинка", - добавляет политик, отмечая, что их позиция в Европе упрочняется.
"Несмотря на вопли сплотиться вокруг никчемного клоуна, идет целенаправленная работа по доставке его "отсеченной" головы в Вашингтон. Операция должна пройти красиво и показательно, поскольку там ждут головы и других западных политиков, которые вчера так неосмотрительно поддерживали Зеленского. Его поддержка стала черной меткой, которую Белый дом хорошо видит. И больше всех на Западе и на Украине политической выгоды получит тот, кто первый признает эту поддержку ересью и побежит каяться в Вашингтон, главное, чтобы по дороге не затоптали", - подытожил Медведчук.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины
28 февраля, 09:54
 
УкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньВ мире
 
 
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