Трамп стоит на стороне здравого смысла, заявил посол России в Лондоне
Келин: Трамп стоит на стороне здравого смысла, пытаясь добиться мира на Украине
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стоит на стороне здравого смысла, желая поскорее добиться мирного урегулирования на Украине, в то время как Европа делает всё, чтобы предотвратить это, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Он (Трамп – ред.) находится на стороне здравого смысла. Он говорит, что идет кровавый конфликт, слишком много людей погибло, и мы должны быстро сделать это (положить этому конец – ред.). Европейские лидеры слышат это, однако вместо этого они говорят всё, что противоречит этому. Они говорят, что собираются направить войска на Украину, отправить самолеты и так далее. И они знают, что это было неприемлемо для нас с самого начала", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.
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Посол заявил, что не был удивлен сменой позиции Вашингтона по Украине, поскольку Трамп знает историю в отличие от лидеров европейских стран. Европа, по его словам, не хочет скорого завершения конфликта и все её действия направлены на то, чтобы "предотвратить" это.
Глава российской дипмиссии обратил внимание, что проект стамбульского мирного соглашения не только содержал положения о политическом урегулировании конфликта, но и предусматривал гарантии безопасности без необходимости направлять на Украину иностранных солдат. Россия предлагает, чтобы будущие мирные переговоры опирались именно на стамбульские договоренности, добавил Келин.
Посол также указал, что присутствие западных "миротворцев" на Украине будет предполагать строительство на её территории военных баз, и напомнил, что Британия "всегда мечтала построить морские базы в Мариуполе и Николаеве".
В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 6 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.