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Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов - РИА Новости, 07.03.2025
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01:16 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/tramp-2003519633.html
Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов
Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай догонит Штаты по объему ядерных арсеналов в течение 4-5 лет. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:16:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай догонит Штаты по объему ядерных арсеналов в течение 4-5 лет. "У Китая будет равнозначный объем в течение 4-5 лет", - сказал Трамп в Белом доме, говоря о ядерном оружии. Он призвал избавиться от ядерного оружия, заявив, что ожидает возможности начать такие переговоры.
https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов

Трамп: Китай догонит США по объему ядерных арсеналов в течение нескольких лет

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай догонит Штаты по объему ядерных арсеналов в течение 4-5 лет.
Китая будет равнозначный объем в течение 4-5 лет", - сказал Трамп в Белом доме, говоря о ядерном оружии.
Он призвал избавиться от ядерного оружия, заявив, что ожидает возможности начать такие переговоры.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 23:49
 
В миреКитайСШАДональд Трамп
 
 
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