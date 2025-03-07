https://ria.ru/20250307/tramp-2003519633.html

Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов

Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп рассказал, когда Китай догонит США по объему ядерных арсеналов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай догонит Штаты по объему ядерных арсеналов в течение 4-5 лет. РИА Новости, 07.03.2025

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай догонит Штаты по объему ядерных арсеналов в течение 4-5 лет. "У Китая будет равнозначный объем в течение 4-5 лет", - сказал Трамп в Белом доме, говоря о ядерном оружии. Он призвал избавиться от ядерного оружия, заявив, что ожидает возможности начать такие переговоры.

https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html

китай

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в мире, китай, сша, дональд трамп