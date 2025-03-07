Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что сомневается в участниках НАТО - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 07.03.2025 (обновлено: 06:06 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003516565.html
Трамп заявил, что сомневается в участниках НАТО
Трамп заявил, что сомневается в участниках НАТО - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что сомневается в участниках НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, и хотя у альянса есть потенциал,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:23:00+03:00
2025-03-07T06:06:00+03:00
в мире
сша
япония
токио
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_b046eb328f97f1aad12520c6a4d95904.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, и хотя у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону. "Я вижу НАТО как потенциально хорошее, но нужно крепко задуматься о НАТО, очень несправедливые вещи происходят. Пока я не пришел, мы платили почти 100% на оборону, а они нас обманывают в торговле", — заявил Трамп в Белом доме. Как заявил президент, самая главная претензия к альянсу — в сомнениях в их готовности защищать США. "Самая большая проблема с НАТО в том, я знаю ребят, они мои друзья, но если у США будут проблемы и мы обратимся к ним, думаете, они придут нас защищать? Не думаю", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что США во главе с ним не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят достаточно на совместную оборону. "Я думаю, это здравый смысл. Если они не платят, я не буду их защищать. Всегда горячо спорят, когда я говорю это: о, он нарушает устав НАТО", — сказал Трамп. Как заявил американский лидер, такая же ситуация сложилась между Токио и Вашингтоном: США должны защищать Японию, а Япония ни при каких обстоятельствах не обязана отвечать взаимностью, при этом выигрывает от экономического сотрудничества со Штатами.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003515470.html
https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html
сша
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5349a62e56ff6a587fbc15c965aa4e6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, япония, токио, дональд трамп, нато
В мире, США, Япония, Токио, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил, что сомневается в участниках НАТО

Трамп заявил, что сомневается в готовности участников НАТО защищать США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, и хотя у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону.
"Я вижу НАТО как потенциально хорошее, но нужно крепко задуматься о НАТО, очень несправедливые вещи происходят. Пока я не пришел, мы платили почти 100% на оборону, а они нас обманывают в торговле", — заявил Трамп в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
США не будут защищать страны НАТО, не тратящиеся на оборону, заявил Трамп
00:08
Как заявил президент, самая главная претензия к альянсу — в сомнениях в их готовности защищать США. "Самая большая проблема с НАТО в том, я знаю ребят, они мои друзья, но если у США будут проблемы и мы обратимся к ним, думаете, они придут нас защищать? Не думаю", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что США во главе с ним не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят достаточно на совместную оборону.
"Я думаю, это здравый смысл. Если они не платят, я не буду их защищать. Всегда горячо спорят, когда я говорю это: о, он нарушает устав НАТО", — сказал Трамп.
Как заявил американский лидер, такая же ситуация сложилась между Токио и Вашингтоном: США должны защищать Японию, а Япония ни при каких обстоятельствах не обязана отвечать взаимностью, при этом выигрывает от экономического сотрудничества со Штатами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы
Вчера, 23:49
 
В миреСШАЯпонияТокиоДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала