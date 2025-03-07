https://ria.ru/20250307/tramp-2003516565.html

Трамп заявил, что сомневается в участниках НАТО

Трамп заявил, что сомневается в участниках НАТО - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп заявил, что сомневается в участниках НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, и хотя у альянса есть потенциал,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T00:23:00+03:00

2025-03-07T00:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, и хотя у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону. "Я вижу НАТО как потенциально хорошее, но нужно крепко задуматься о НАТО, очень несправедливые вещи происходят. Пока я не пришел, мы платили почти 100% на оборону, а они нас обманывают в торговле", — заявил Трамп в Белом доме. Как заявил президент, самая главная претензия к альянсу — в сомнениях в их готовности защищать США. "Самая большая проблема с НАТО в том, я знаю ребят, они мои друзья, но если у США будут проблемы и мы обратимся к ним, думаете, они придут нас защищать? Не думаю", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что США во главе с ним не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят достаточно на совместную оборону. "Я думаю, это здравый смысл. Если они не платят, я не буду их защищать. Всегда горячо спорят, когда я говорю это: о, он нарушает устав НАТО", — сказал Трамп. Как заявил американский лидер, такая же ситуация сложилась между Токио и Вашингтоном: США должны защищать Японию, а Япония ни при каких обстоятельствах не обязана отвечать взаимностью, при этом выигрывает от экономического сотрудничества со Штатами.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003515470.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html

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в мире, сша, япония, токио, дональд трамп, нато