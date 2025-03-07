https://ria.ru/20250307/tramp--2003730735.html
Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным
Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:27:00+03:00
2025-03-07T20:27:00+03:00
2025-03-07T21:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным.Трамп подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным" и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дональд Трамп, Россия, США
Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным
Дональд Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным