https://ria.ru/20250307/tramp--2003730735.html

Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным

Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.03.2025

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным.Трамп подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным" и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.

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украина, в мире, дональд трамп, россия, сша