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Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 07.03.2025 (обновлено: 20:34 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp--2003728989.html
Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией
Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:19:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы."Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003731556.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией

Дональд Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы.
"Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", - сказал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины
Вчера, 20:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ мире
 
 
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