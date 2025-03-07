https://ria.ru/20250307/tramp--2003728989.html

Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией

Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T20:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы."Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003731556.html

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