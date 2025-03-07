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Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира - РИА Новости, 07.03.2025
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20:17 07.03.2025 (обновлено: 21:04 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp--2003728767.html
Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира
Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского... РИА Новости, 07.03.2025
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дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы."Я верю ему", - заявил Трамп в Белом доме на вопрос о доверии президенту РФ.Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп."Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250307/tramp--2003730735.html
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Трамп о желании Путина закончить войну
Трамп о желании Путина закончить войну
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дональд трамп, владимир путин
Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира

Дональд Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы.
"Я верю ему", - заявил Трамп в Белом доме на вопрос о доверии президенту РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным
Вчера, 20:27
Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп.
"Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп
Вчера, 20:26
 
Дональд ТрампВладимир Путин
 
 
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