ВСУ до освобождения Курахово Россией вывезли оборудование местной ТЭЦ
Экс-работник Кураховской ТЭЦ: Киев выламывал оборудование весной 2024 года
© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Представители киевского режима вывозили оборудование Кураховской ТЭЦ весной 2024 года, выламывая его ломом и снимая даже то, что невозможно демонтировать, рассказал РИА Новости бывший работник станции.
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"Когда ее (ТЭЦ - ред.) вывозили, это был последний день весны, вот мы отработали, и они вывезли ее полностью и разрушили. Они выламывали даже то, что невозможно было демонтировать. Часть оборудования ломиками снимали, чтобы только не досталось русским. В начале весны 2024 года ее начали вывозить, занимались этим украинские инженеры", – сказал собеседник агентства.
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Власти Украины из-за нехватки электроэнергии в стране решили разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, сообщала в ноябре газета The Wall Street Journal. По информации газеты, таким способом киевский режим пытается как можно быстрее починить те объекты, которые еще возможно отремонтировать. Решение о срочном разборе ТЭС приняли весной, его практически полностью закончили к концу лета, уточняло издание.
Об освобождении Курахово от ВСУ Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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