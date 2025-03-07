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ВСУ до освобождения Курахово Россией вывезли оборудование местной ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2025
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22:27 07.03.2025 (обновлено: 22:32 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tets-2003739561.html
ВСУ до освобождения Курахово Россией вывезли оборудование местной ТЭЦ
ВСУ до освобождения Курахово Россией вывезли оборудование местной ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ до освобождения Курахово Россией вывезли оборудование местной ТЭЦ
Представители киевского режима вывозили оборудование Кураховской ТЭЦ весной 2024 года, выламывая его ломом и снимая даже то, что невозможно демонтировать,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:27:00+03:00
2025-03-07T22:32:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Представители киевского режима вывозили оборудование Кураховской ТЭЦ весной 2024 года, выламывая его ломом и снимая даже то, что невозможно демонтировать, рассказал РИА Новости бывший работник станции. "Когда ее (ТЭЦ - ред.) вывозили, это был последний день весны, вот мы отработали, и они вывезли ее полностью и разрушили. Они выламывали даже то, что невозможно было демонтировать. Часть оборудования ломиками снимали, чтобы только не досталось русским. В начале весны 2024 года ее начали вывозить, занимались этим украинские инженеры", – сказал собеседник агентства. Власти Украины из-за нехватки электроэнергии в стране решили разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, сообщала в ноябре газета The Wall Street Journal. По информации газеты, таким способом киевский режим пытается как можно быстрее починить те объекты, которые еще возможно отремонтировать. Решение о срочном разборе ТЭС приняли весной, его практически полностью закончили к концу лета, уточняло издание. Об освобождении Курахово от ВСУ Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250105/ataka-1992588547.html
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в мире, донецк, украина, курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Донецк, Украина, Курахово, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ до освобождения Курахово Россией вывезли оборудование местной ТЭЦ

Экс-работник Кураховской ТЭЦ: Киев выламывал оборудование весной 2024 года

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Представители киевского режима вывозили оборудование Кураховской ТЭЦ весной 2024 года, выламывая его ломом и снимая даже то, что невозможно демонтировать, рассказал РИА Новости бывший работник станции.
«
"Когда ее (ТЭЦ - ред.) вывозили, это был последний день весны, вот мы отработали, и они вывезли ее полностью и разрушили. Они выламывали даже то, что невозможно было демонтировать. Часть оборудования ломиками снимали, чтобы только не досталось русским. В начале весны 2024 года ее начали вывозить, занимались этим украинские инженеры", – сказал собеседник агентства.
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Власти Украины из-за нехватки электроэнергии в стране решили разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, сообщала в ноябре газета The Wall Street Journal. По информации газеты, таким способом киевский режим пытается как можно быстрее починить те объекты, которые еще возможно отремонтировать. Решение о срочном разборе ТЭС приняли весной, его практически полностью закончили к концу лета, уточняло издание.
Об освобождении Курахово от ВСУ Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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В миреДонецкУкраинаКураховоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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