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В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму - РИА Новости, 07.03.2025
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16:42 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/terrorizm-2003675516.html
В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму
В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму - РИА Новости, 07.03.2025
В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму
Адвокат в Калининградской области подозревается в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:42:00+03:00
2025-03-07T16:42:00+03:00
происшествия
калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 7 мар - РИА Новости. Адвокат в Калининградской области подозревается в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. По версии следствия, в октябре 2024 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к осуществлению террористической деятельности. "Следственными органами СУСК России по Калининградской области в отношении 29-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)", - говорится в сообщении. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, в его жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты носители информации. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Уголовное дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области.
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происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму

СК: Калининградского адвоката подозревают в призывах к терроризму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАЛИНИНГРАД, 7 мар - РИА Новости. Адвокат в Калининградской области подозревается в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
По версии следствия, в октябре 2024 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к осуществлению террористической деятельности.
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"Следственными органами СУСК России по Калининградской области в отношении 29-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)", - говорится в сообщении.
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.
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В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, в его жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты носители информации. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Уголовное дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области.
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