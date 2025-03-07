https://ria.ru/20250307/terrorizm-2003675516.html

В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму

В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму - РИА Новости, 07.03.2025

В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму

Адвокат в Калининградской области подозревается в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:42:00+03:00

2025-03-07T16:42:00+03:00

2025-03-07T16:42:00+03:00

происшествия

калининградская область

россия

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КАЛИНИНГРАД, 7 мар - РИА Новости. Адвокат в Калининградской области подозревается в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. По версии следствия, в октябре 2024 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к осуществлению террористической деятельности. "Следственными органами СУСК России по Калининградской области в отношении 29-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)", - говорится в сообщении. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, в его жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты носители информации. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Уголовное дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области.

https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html

https://ria.ru/20250307/organizator-2003544628.html

https://ria.ru/20250303/moskva-2002714707.html

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происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)