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Телеканал в Афганистане перешел в аудиоформат из-за религиозного запрета - РИА Новости, 07.03.2025
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08:39 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/televidenie-2003545053.html
Телеканал в Афганистане перешел в аудиоформат из-за религиозного запрета
Телеканал в Афганистане перешел в аудиоформат из-за религиозного запрета - РИА Новости, 07.03.2025
Телеканал в Афганистане перешел в аудиоформат из-за религиозного запрета
Государственное телевидение (телеканал RTA) в афганской провинции Фарах полностью перешло на работу в аудиоформате из-за введенного министерством поощрения... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:39:00+03:00
2025-03-07T08:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Государственное телевидение (телеканал RTA) в афганской провинции Фарах полностью перешло на работу в аудиоформате из-за введенного министерством поощрения добродетели и предотвращения порока запрета на показ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC). "Национальный департамент радио и телевидения провинции Фарах перешел на платформу, основанную исключительно на аудио, полностью отказавшись от визуальных программ. Текущие трансляции теперь включают исключительно репортажи в аудиоформате, дополненные изображениями неодушевленных предметов или сооружений в онлайн-контенте", - отмечается в сообщении AFJC. Частные СМИ пока официально не подпадали под этот запрет, однако многие местные чиновники неохотно дают интервью на видеокамеру, сообщает организация. Фарах стал седьмой по счету афганской провинцией, где введена эта ограничительная мера. Ранее такие запреты были официально имплементированы в Кандагаре, Тахаре, Бадгисе, Гельменде, Нангархаре и Нуристане. Однако позже в некоторых из этих провинций ограничительные меры были несколько смягчены разрешением на публикацию фотографий и видеоинтервью.
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в мире, технологии, фарах (провинция), кандагар, тахар
В мире, Технологии, Фарах (провинция), Кандагар, Тахар
Телеканал в Афганистане перешел в аудиоформат из-за религиозного запрета

Телеканал в афганской провинции перешел в аудиоформат из-за религиозного запрета

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаг Исламской Республики Афганистан
Флаг Исламской Республики Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Государственное телевидение (телеканал RTA) в афганской провинции Фарах полностью перешло на работу в аудиоформате из-за введенного министерством поощрения добродетели и предотвращения порока запрета на показ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).
"Национальный департамент радио и телевидения провинции Фарах перешел на платформу, основанную исключительно на аудио, полностью отказавшись от визуальных программ. Текущие трансляции теперь включают исключительно репортажи в аудиоформате, дополненные изображениями неодушевленных предметов или сооружений в онлайн-контенте", - отмечается в сообщении AFJC.
Частные СМИ пока официально не подпадали под этот запрет, однако многие местные чиновники неохотно дают интервью на видеокамеру, сообщает организация.
Фарах стал седьмой по счету афганской провинцией, где введена эта ограничительная мера. Ранее такие запреты были официально имплементированы в Кандагаре, Тахаре, Бадгисе, Гельменде, Нангархаре и Нуристане. Однако позже в некоторых из этих провинций ограничительные меры были несколько смягчены разрешением на публикацию фотографий и видеоинтервью.
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В миреТехнологииФарах (провинция)КандагарТахар
 
 
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