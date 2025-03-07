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МИД Индии рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами - РИА Новости, 07.03.2025
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16:19 07.03.2025
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МИД Индии рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами
МИД Индии рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами - РИА Новости, 07.03.2025
МИД Индии рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами
Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 07.03.2025
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Правительства двух стран находятся в процессе обсуждения многосекторального двустороннего торгового соглашения. Наша цель в рамках соглашения о свободной торговле - укрепить и углубить двустороннюю торговлю товарами и услугами между Индией и США, расширить доступ на рынки, снизить тарифные и нетарифные барьеры, и углубить интеграцию цепочки поставок между двумя странами, так что именно так мы рассматриваем вопрос о тарифах между Индией и США", - сказал он в ходе брифинга. Джайсвал напомнил, что во время визита премьер-министр Индии Нарендры Моди в США в феврале этого года стороны объявили, что Нью-Дели и Вашингтон будут вести переговоры по взаимовыгодному двустороннему торговому соглашению. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении со 2 апреля взаимных пошлин для стран, облагающих американскую продукцию. Трамп особо упомянул более высокие ставки пошлин Европейского союза, Китая, Бразилии, Индии, Мексики и Канады по сравнению с американскими сборами, отметив, что индийские автомобильные пошлины превышают 100%. По данным США, общий объем торговли товарами с Индией в 2024 году достиг 129,2 миллиардов долларов. При этом экспорт США в Индию составил 41,8 миллиардов долларов увеличившись на 3,4% по сравнению с 2023 годом, тогда как импорт из Индии составил 87,4 миллиардов долларов, увеличившись на 4,5%.
https://ria.ru/20250307/poshliny-2003533495.html
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индия, сша, нью-дели, дональд трамп, нарендра моди, в мире
Индия, США, Нью-Дели, Дональд Трамп, Нарендра Моди, В мире
МИД Индии рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами

Представитель МИД Джайсвал: Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
«
"Правительства двух стран находятся в процессе обсуждения многосекторального двустороннего торгового соглашения. Наша цель в рамках соглашения о свободной торговле - укрепить и углубить двустороннюю торговлю товарами и услугами между Индией и США, расширить доступ на рынки, снизить тарифные и нетарифные барьеры, и углубить интеграцию цепочки поставок между двумя странами, так что именно так мы рассматриваем вопрос о тарифах между Индией и США", - сказал он в ходе брифинга.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Вчера, 06:03
Джайсвал напомнил, что во время визита премьер-министр Индии Нарендры Моди в США в феврале этого года стороны объявили, что Нью-Дели и Вашингтон будут вести переговоры по взаимовыгодному двустороннему торговому соглашению.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении со 2 апреля взаимных пошлин для стран, облагающих американскую продукцию. Трамп особо упомянул более высокие ставки пошлин Европейского союза, Китая, Бразилии, Индии, Мексики и Канады по сравнению с американскими сборами, отметив, что индийские автомобильные пошлины превышают 100%.
По данным США, общий объем торговли товарами с Индией в 2024 году достиг 129,2 миллиардов долларов. При этом экспорт США в Индию составил 41,8 миллиардов долларов увеличившись на 3,4% по сравнению с 2023 годом, тогда как импорт из Индии составил 87,4 миллиардов долларов, увеличившись на 4,5%.
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